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20/11/2017 03:16

Либералы сорвали переговоры о правящей коалиции в Германии

Либералы сорвали переговоры о правящей коалиции в Германии

Свободная демократическая партия (СвДП, либералы) вышла из переговоров о создании правящей парламентской коалиции в Германии. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает немецкий Spiegel.

Лидер СвДП Кристиан Линднер пояснил, что в противном случае партия вынуждена была бы отказаться от своих убеждений и принципов, поэтому для нее «лучше не править, чем править неправильно».

Вслед за либералами от участия в формировании коалиции отказались и социал-демократы. Затем такое же решение приняли и «Зеленые».

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Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление из-за срыва переговоров, отмечает Spiegel. По ее словам, эта ситуация — повод задуматься о том, что происходит в стране. Она намерена в ближайшее время известить обо всем президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

В переговорах, проходивших 19 ноября, участвовали четыре партии. Блок Ангелы Меркель представляли правоцентристские Христианско-демократический союз Германии (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС).

Беседа была связана с итогами выборов в Бундестаг 24 сентября. ХДС/ХСС набрал 33 процента голосов. За Социал-демократическую партию Германии, занявшую второе место, проголосовали 20,5 процента граждан. Тройку замыкает правая «Альтернатива для Германии» (12,6 процента). Кроме того, в Бундестаг прошли еще три партии, прошедшие пятипроцентный барьер — Свободная демократическая партия, «Левые» и «Зеленые» (10,7, 9,2 и 8,9 процента соответственно). Коалиция позволила бы блоку Меркель создать большинство в парламенте.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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Либералы сорвали переговоры о правящей коалиции в Германии

20/11/2017

 

Либералы сорвали переговоры о правящей коалиции в Германии

 

Свободная демократическая партия (СвДП) вышла из переговоров о создании правящей парламентской коалиции в Германии. Вслед за либералами от участия в формировании объединения отказались социал-демократы. Затем такое же решение приняли «Зеленые». Канцлер Ангела Меркель выразила сожаление по...

 

 

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