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20/11/2017
Либералы сорвали переговоры о правящей коалиции в Германии
Свободная демократическая партия (СвДП) вышла из переговоров о создании правящей парламентской коалиции в Германии. Вслед за либералами от участия в формировании объединения отказались социал-демократы. Затем такое же решение приняли «Зеленые». Канцлер Ангела Меркель выразила сожаление по...
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