20/11/2017 06:16 Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон Серийный убийца Чарльз Мэнсон умер. Он скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает TMZ. О смерти сообщила сестра одной из его жертв Дебра Тейт, которую проинформировало руководство тюрьмы. 16 ноября американец, отбывавший пожизненное заключение, был переведен в больницу, врачи тогда сообщили, что его смерть неизбежна. Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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