Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон

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20/11/2017
Дзюба в третий раз за сезон променял интервью на пирожки
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Тосно» в матче 17-го тура российской футбольной ремьер-лиги (РФПЛ) не захотел общаться с представителями прессы. «Пирожки, пирожки, ребята», — отшутился проходящий мимо журналистов 29-летний футболист.
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