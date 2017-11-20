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20/11/2017 06:16

Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон

Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон

Серийный убийца Чарльз Мэнсон умер. Он скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает TMZ.

О смерти сообщила сестра одной из его жертв Дебра Тейт, которую проинформировало руководство тюрьмы.

16 ноября американец, отбывавший пожизненное заключение, был переведен в больницу, врачи тогда сообщили, что его смерть неизбежна.

Предыстория:&В Медики предрекли скорую смерть серийного убийцы Чарльза Мэнсона

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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Дзюба в третий раз за сезон променял интервью на пирожки

20/11/2017

 

Дзюба в третий раз за сезон променял интервью на пирожки

 

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Тосно» в матче 17-го тура российской футбольной ремьер-лиги (РФПЛ) не захотел общаться с представителями прессы. «Пирожки, пирожки, ребята», — отшутился проходящий мимо журналистов 29-летний футболист.

 

 

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