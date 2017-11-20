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20/11/2017 06:48

Американским солдатам на Окинаве запретили выпивать

Американским солдатам на Окинаве запретили выпивать

Командование американских вооруженных сил, расположенных на японском острове Окинава, запретило употреблять алкоголь всем расквартированным здесь военнослужащим. Об этом сообщает BBC News.

Представители американского командования выступили с заявлением, в котором пообещали провести со всеми своими солдатами и офицерами в Японии «обязательную подготовку по вопросам ответственного употребления алкоголя».

Поводом для введения ограничения стала авария, произошедшая в воскресенье, 19 ноября. Водитель американского военного грузовика, находясь в состоянии опьянения, врезался в фургон, за рулем которого находился местный житель.

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По данным японских полицейских, грузовик выехал на перекресток на красный свет. В этот момент его пересекал небольшой грузовой фургон. Машина получила серьезные повреждения, а находившийся за рулем 60-летний японец позже скончался в больнице.

Морской пехотинец был задержан органами правопорядка. Результаты анализов показали, что предельно допустимый уровень алкоголя в крови был превышен втрое.

5 июня 2016 года сообщалось, что японские стражи порядка задержали военнослужащую американской базы Кадена на Окинаве за вождение машины в нетрезвом виде во время комендантского часа. Американку арестовали после лобового столкновения с двумя автомобилями, в результате аварии пострадали мужчина и женщина. 21-летняя военнослужащая двигалась по встречной полосе.

На острове Окинава располагается основная часть американских военных объектов в Японии, в том числе крупнейшая за пределами США база ВВС. На острове также дислоцируется дивизия морской пехоты. В общей сложности на Окинаве находятся около 26 тысяч американских военных.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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