Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Москвичи начали спекулировать кроссовками Москвичи начали спекулировать кроссовками Игрок клуба НХЛ потерял сознание после толчка соперника Игрок клуба НХЛ потерял сознание после толчка соперника Путину пожаловались на Медведева Путину пожаловались на Медведева Уставший от шоу-бизнеса автор «Синего тумана» провел концерт при помощи «Виагры» Уставший от шоу-бизнеса автор «Синего тумана» провел... Алессандра Амбросио объявила об уходе из Victoria's Secret Алессандра Амбросио объявила об уходе из Victoria's Secret
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
в мире
20/11/2017 07:48

Туск потерял сон из-за действий Варшавы по «плану Кремля»

Туск потерял сон из-за действий Варшавы по «плану Кремля»

Глава Европейского совета Дональд Туск выразил обеспокоенность политикой правящей партии Польши «Право и справедливость» (ПиС). Об этом чиновник написал в своем Twitter.

вЂ” Donald Tusk (@donaldtusk) 19 ноября 2017, 11:06

«Тревога! Острые споры с Украиной, изоляция в Евросоюзе, отход от верховенства закона и независимости судов, атаки на неправительственные организации и свободные СМИ — все это стратегия ПиС или план Кремля? Слишком много общего, чтобы спокойно спать», — написал Туск.

Материалы по теме
13:14 — 20 мая 2016
Польша расколотая
Политика Качиньского вызывает массовые протесты внутри страны и раздражение в ЕС

Напряженные отношения между польскими властями и Туском сохраняются уже несколько лет. 9 марта Дональд Туск был переизбран на пост председателя Европейского совета. Его второй срок начнется в июне и продлится до ноября 2019 года. Против его кандидатуры проголосовала только Польша, ранее выдвинувшая на этот пост другого кандидата — евродепутата Яцека Сариуш-Вольского.

Как уточняет Deutsche Welle, Туска, в частности, обвиняют в ошибках при организации расследования крушения самолета президента страны Леха Качиньского под Смоленском весной 2010 года. 3 августа глава Европейского совета 8 часов давал показания в польской прокуратуре по этому делу, которое он считает «пропагандистской кампанией» и «инструментом для достижения политических целей».

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Полякам показали кроликов и призвали размножаться так же

Полякам показали кроликов и призвали размножаться так же

Министерство здравоохранения Польши — страны с одним из самых низких уровней рождаемости в Европе — опубликовало видео, расхваливающее кроликов за то, что они быстро размножаются. В ролике...
 

ФБР объявило в розыск уроженца Узбекистана по делу о теракте в Нью-Йорке

ФБР объявило в розыск уроженца Узбекистана по делу о теракте в Нью-Йорке

ФБР США объявило в розыск гражданина Узбекистана Мухаммадзоира Кадирова (Mukhammadzoir Kadirov) по делу о теракте в Нью-Йорке 31 октября. Указывается, что Кадиров родился в Узбекистане 5...
 

Польша ужесточит политику в отношении Украины

Польша ужесточит политику в отношении Украины

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что польская внешняя политика в отношении Украины будет пересмотрена. Глава польского МИД заявил, что в настоявшее время началась...
 

Папа Римский рассказал о способе порадовать Бога сном во время молитвы

Папа Римский рассказал о способе порадовать Бога сном во время молитвы

Сон во время молитвы — богоугодное дело. Об этом заявил Папа Римский Франциск. По его словам, христиане во время молитвы должны чувствовать себя словно дети, спящие в руках отца. «Когда я...
 

Трамп объявил конец эры стратегического терпения к Северной Корее

Трамп объявил конец эры стратегического терпения к Северной Корее

Президент США Дональд Трамп заявил, что «эра стратегического терпения» по отношению к Северной Корее закончилась. С таким объявлением он выступил во время визита в Японию. Глава государства...
 

Суд обязал бывшую супругу Берлускони вернуть 60 ему миллионов евро алиментов

Суд обязал бывшую супругу Берлускони вернуть 60 ему миллионов евро алиментов

Суд Милана обязал 61-летнюю Веронику Ларио, мать троих детей Сильвио Берлускони, вернуть политику 60 миллионов евро алиментов. Адвокаты бывшего премьер-министра Италии сумели доказать, что она...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 20/11/2017 ::

 

 

Американским солдатам на Окинаве запретили выпивать Американским солдатам на Окинаве запретили выпивать     Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон     Дзюба в третий раз за сезон променял интервью на пирожки Дзюба в третий раз за сезон променял интервью на пирожки
последняя новость  
 

 

Туск потерял сон из-за действий Варшавы по «плану Кремля»

20/11/2017

 

Туск потерял сон из-за действий Варшавы по «плану Кремля»

 

Глава Европейского совета Дональд Туск выразил обеспокоенность политикой правящей партии Польши «Право и справедливость» (ПиС). Об этом он написал в своем Twitter. По мнению Туска, Варшава испортила отношения с Киевом, атакует неправительственные организации и свободные СМИ.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 