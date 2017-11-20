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20/11/2017
Туск потерял сон из-за действий Варшавы по «плану Кремля»
Глава Европейского совета Дональд Туск выразил обеспокоенность политикой правящей партии Польши «Право и справедливость» (ПиС). Об этом он написал в своем Twitter. По мнению Туска, Варшава испортила отношения с Киевом, атакует неправительственные организации и свободные СМИ.
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