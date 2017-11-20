Для спасения Волги власти предусмотрели целый комплекс мер

Сталинскую высотку в Варшаве предложили пустить под снос Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак предложил снести сталинскую высотку, в которой сейчас располагается Дворец культуры и науки. По мнению Блащака, здание символизирует эпоху...

Нью-йоркский террорист хотел убить детей-инвалидов Сайфулло Саипов, устроивший днем 31 октября теракт в Нью-Йорке, направил свой грузовик в школьный автобус с детьми-инвалидами намеренно. Свидетели произошедшего рассказали полиции, что...

Учитель назвал малолетнего трансгендера девочкой и оказался отстранен от работы Британский преподаватель математики Джошуа Сатклифф оказался отстранен от работы после того, как назвал ученика, считающего себя мальчиком, девочкой. Во время урока он подошел к двум ученикам,...

Рассекречены новые документы об убийстве Кеннеди Национальный архив США опубликовал 676 новых документов по делу об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди в 1963 году. 553 документа были подготовлены ЦРУ. Кроме того, опубликованы...

Медбрат-душегуб из Германии убил больше 100 человек В Германии бывший медбрат Нильс Хегель, приговоренный в 2015 году к пожизненному заключению, мог быть причастен к убийству 106 человек. К такому выводу пришли в результате расследования. Ранее...