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в мире
20/11/2017 10:16

В Мексике бык распорол мошонку тореадору

В Мексике бык распорол мошонку тореадору
Видео: independent.co.uk

Во время корриды в мексиканском городе Санта-Мария-де-Керетаро бык атаковал тореадора, нанеся ему удар рогом в область паха. Видео публикует The Independent. Пострадавший по имени Луис Давид Адаме госпитализирован. По словам врачей, тореадор получил рассечение длиной около 10 сантиметров, и получил травму мошонки. Мужчине сделана срочная операция, по прогнозам медиков в скором времени он восстановится.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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20/11/2017

 

Кокорина сочли работоспособнее Месси

 

Российский тренер Рашид Рахимов заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин выполняет больший объем работы, чем форвард «Барселоны» Лионель Месси. Специалист посчитал, что аргентинец освобожден от работы в обороне, в то время как в петербургском клубе от нее не освобожден никто.

 

 

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