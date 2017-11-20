В Мексике бык распорол мошонку тореадору

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20/11/2017
Кокорина сочли работоспособнее Месси
Российский тренер Рашид Рахимов заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин выполняет больший объем работы, чем форвард «Барселоны» Лионель Месси. Специалист посчитал, что аргентинец освобожден от работы в обороне, в то время как в петербургском клубе от нее не освобожден никто.
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