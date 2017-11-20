20/11/2017 10:16 В Мексике бык распорол мошонку тореадору Видео: independent.co.uk Во время корриды в мексиканском городе Санта-Мария-де-Керетаро бык атаковал тореадора, нанеся ему удар рогом в область паха. Видео публикует The Independent. Пострадавший по имени Луис Давид Адаме госпитализирован. По словам врачей, тореадор получил рассечение длиной около 10 сантиметров, и получил травму мошонки. Мужчине сделана срочная операция, по прогнозам медиков в скором времени он восстановится. Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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