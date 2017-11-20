Израильская полиция скрутила два десятка бунтующих иудеев-ортодоксов

Израильские полицейские применили силу и водометы против группы иудеев-ортодоксов, перекрывших движение на одной их улиц в Иерусалиме. Видео публикует Ruptly.

В результате операции задержаны 20 человек, митингующие выступали против приговора 11-ти студентам-иешива.

Их, как сообщает Jerusalem Post, военный суд в Яффе приговорил к трем месяцам тюремного заключения за отказ служить в армии. Молодые люди не успели оформить необходимые для отсрочки документы, добавляет издание.