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в мире
20/11/2017 11:48

Израильская полиция скрутила два десятка бунтующих иудеев-ортодоксов

Израильская полиция скрутила два десятка бунтующих иудеев-ортодоксов

Израильские полицейские применили силу и водометы против группы иудеев-ортодоксов, перекрывших движение на одной их улиц в Иерусалиме. Видео публикует Ruptly.

В результате операции задержаны 20 человек, митингующие выступали против приговора 11-ти студентам-иешива.

Их, как сообщает Jerusalem Post, военный суд в Яффе приговорил к трем месяцам тюремного заключения за отказ служить в армии. Молодые люди не успели оформить необходимые для отсрочки документы, добавляет издание.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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Президент России Владимир Путин ознакомится с письмом от представителей российского бизнеса, в котором они раскритиковали правительство за рост фискальной нагрузки. «В любом случае оно будет рассматриваться», — заверил Песков, отметив, что работа президента и правительства синхронизирована.

 

 

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