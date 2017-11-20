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в мире
20/11/2017 13:48

Во Франции мусульманам запретят молиться на улицах

Во Франции мусульманам запретят молиться на улицах

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что что полиция «будет мешать» тем, кто станет молиться на улицах французских городов. Об этом сообщает Le Figaro.

«Молитв на улицах не будет», — заявил Коллон, добавив, что у верующих должно быть место для отправления религиозного обряда.

Как уточняет RFI, так министр прокомментировал конфликт, возникший в парижском пригороде Клиши-ла-Гаренн, где 10 ноябля около ста госслужащих (мэров, парламентариев, региональных и муниципальных депутатов, в том числе от правой партии «Республиканцы») прошли по городу с плакатами, призывающими прекратить «незаконные молитвы на улицах».

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Распевая «Марсельезу», политики попытались не дать провести молитву местным мусульманам, которые девять месяцев делают это на центральной пешеходной улице Клиши-ла-Гаренн перед зданием мэрии, пишет RFI.

Издание добавляет, что верующие молятся на улице в знак протеста: в марте в городе закрыли молельный зал, который посещали от 3000 до 5000 человек.

В марте руководство гимназии в немецком городе Вупперталь запретило школьникам-мусульманам молиться и проводить другие религиозные ритуалы в школе. По мнению дирекции, публичные молитвы провоцируют других учеников и порождают споры о свободе и религии.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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20/11/2017

 

Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты

 

Итальянская верфь Fincantieri представила проект 113-метровой суперъяхты Ganimede. В дизайне судна, разработанном миланской студией Hot Lab, использованы зооморфные элементы. В частности, очертания носовой части схожи с клювом хищной птицы. Будет ли построена яхта, неизвестно.

 

 

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