Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Антимонопольщики пригляделись к ценам на iPhone X Антимонопольщики пригляделись к ценам на iPhone X Освобожденный от «Исламского государства» Абу-Камаль остался рассадником боевиков Освобожденный от «Исламского государства» Абу-Камаль... Во Франции мусульманам запретят молиться на улицах Во Франции мусульманам запретят молиться на улицах ФИФА опровергла связь российских футболистов с системой допинга ФИФА опровергла связь российских футболистов с системой... Британец украл 53 телефона на рок-концерте Британец украл 53 телефона на рок-концерте
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
в мире
20/11/2017 13:48

Освобожденный от «Исламского государства» Абу-Камаль остался рассадником боевиков

Освобожденный от «Исламского государства» Абу-Камаль остался рассадником боевиков

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) атаковали сирийскую деревню аль-Ашайр, которая находится к северу от города Абу-Камаль, считавшегося до недавнего времени последним оплотом ИГ на территории страны. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Как отмечается, по позициям сирийской армии в деревне были нанесены артиллерийские и минометные удары. В результате атаки, утверждают боевики, было захвачено оружие и боеприпасы, а также убиты 18 сирийских солдат. На опубликованных ИГ фотографиях запечатлены только пятеро убитых.

По данным Directorate 4, хотя сирийское командование заявило об установлении полного контроля над окрестностями Абу-Камаля, террористы по-прежнему атакуют сирийские войска в данном районе.

Материалы по теме
00:01 — 10 июля
В гости к вам пришел джихад
Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

В воскресенье, 19 ноября, агентство Reuters сообщило, что сирийской армии и ее союзникам удалось вернуть контроль над Абу-Камалем. Впервые сирийские власти объявили о том, что выбили ИГ из Абу-Камаля, 8 ноября. Однако позднее появились свидетельства того, что штурм города еще даже не начинался.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Техасского стрелка назвали странным изгоем и проповедующим атеистом

Техасского стрелка назвали странным изгоем и проповедующим атеистом

Бывшие одноклассники и знакомые Девина Келли, который открыл стрельбу в церкви в Техасе, назвали его странным, сумасшедшим, а также изгоем и атеистом. Знакомые Келли утверждают, что тот...
 

Британия определилась со временем выхода из ЕС

Британия определилась со временем выхода из ЕС

Британское правительство на законодательном уровне оформит точное время выхода страны из Европейского союза. Об этом говорится в заявлении министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса. По его...
 

Школьник в США накормил одноклассников шипучим кокаином в конфетах

Школьник в США накормил одноклассников шипучим кокаином в конфетах

Двое семиклассников в американском штате Индиана оказались в реанимации после того, как один из одноклассников угостил их шипучими конфетами, в которых был кокаин. «Ноги моего сына были будто...
 

Во Франции невнимательный наркодилер перепутал полицейских с покупателями

Во Франции невнимательный наркодилер перепутал полицейских с покупателями

Во французском городке Вандевр-ле-Нанси (Лотарингия) 17-летний торговец наркотиками принял четверых полицейских за своих клиентов и был схвачен стражами порядка. Машина в которой находились...
 

Москва указала на отсутствие доказательств «вмешательства» РФ в выборы в США

Москва указала на отсутствие доказательств «вмешательства» РФ в выборы в США

Посольство России в США опубликовало заявление относительно показаний представителей Twitter, Facebook и Google по поводу «вмешательства России» в президентские выборы в США. «Слушания...
 

Сирийская армия начала штурм последнего оплота «Исламского государства»

Сирийская армия начала штурм последнего оплота «Исламского государства»

Правительственные войска Сирии вместе с союзниками начали штурм города Абу-Камаль, последнего оплота «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Началу боев предшествовали многодневный...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 20/11/2017 ::

 

 

Румынские футболисты забили сопернику 26 мячей Румынские футболисты забили сопернику 26 мячей     Названа причина чернобыльской катастрофы Названа причина чернобыльской катастрофы     Путин изучит жалобы на Медведева Путин изучит жалобы на Медведева
последняя новость  
 

 

Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты

20/11/2017

 

Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты

 

Итальянская верфь Fincantieri представила проект 113-метровой суперъяхты Ganimede. В дизайне судна, разработанном миланской студией Hot Lab, использованы зооморфные элементы. В частности, очертания носовой части схожи с клювом хищной птицы. Будет ли построена яхта, неизвестно.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 