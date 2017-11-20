Освобожденный от «Исламского государства» Абу-Камаль остался рассадником боевиков

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) атаковали сирийскую деревню аль-Ашайр, которая находится к северу от города Абу-Камаль, считавшегося до недавнего времени последним оплотом ИГ на территории страны. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Как отмечается, по позициям сирийской армии в деревне были нанесены артиллерийские и минометные удары. В результате атаки, утверждают боевики, было захвачено оружие и боеприпасы, а также убиты 18 сирийских солдат. На опубликованных ИГ фотографиях запечатлены только пятеро убитых.

По данным Directorate 4, хотя сирийское командование заявило об установлении полного контроля над окрестностями Абу-Камаля, террористы по-прежнему атакуют сирийские войска в данном районе.

В гости к вам пришел джихад Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке Материалы по теме

В воскресенье, 19 ноября, агентство Reuters сообщило, что сирийской армии и ее союзникам удалось вернуть контроль над Абу-Камалем. Впервые сирийские власти объявили о том, что выбили ИГ из Абу-Камаля, 8 ноября. Однако позднее появились свидетельства того, что штурм города еще даже не начинался.