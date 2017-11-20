В Германии сообщили о крупнейшем со времен Гитлера кризисе

После провала предварительных переговоров о формировании правительства Германия находится в такой ситуации, которой не было на протяжении 70 лет. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Bazonline.

«Предварительные переговоры о создании правительства до сих пор не увенчались успехом (...) Это ставит политические партии перед еще большими вызовами», — сообщил политик.

Без свастик Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти Материалы по теме

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС и «Зелеными». Если бы сторонам удалось договориться, они получили бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (около 55 процентов).

Однако после выхода либералов оставшиеся участники располагают лишь 44 процентами мандатов.

Социал-демократы отказались вступать в «большую коалицию» с ХДС/ХСС в очередной раз. В случае согласия, им бы удалось создать правительство большинства, получив 399 кресел или 56 процентов парламента.

Если ХДС/ХСС, «Зеленые» и либералы все-таки не смогут добиться успехов на переговорах, то существует два варианта развития событий. Во-первых, может возникнуть правительство меньшинства, которого не было на протяжении истории ФРГ, или же пройдут новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро после предыдущего голосования, которое состоялось 24 сентября этого года.

После Второй мировой войны Германия, ранее находившаяся под руководством фюрера Адольфа Гитлера, была разделена на четыре оккупационные зоны: советскую, британскую, американскую и французскую. Впоследствии на их основе были образованы два германских государства — ФРГ в мае 1949 года на западе и ГДР в октябре 1949 года на востоке Германии.

