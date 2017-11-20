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20/11/2017 15:25

Провал в системе образования раскрыт одной фразой российского школьника

Провал в системе образования раскрыт одной фразой российского школьника Выступление уренгойского школьника Николая Десятниченко в германском бундестаге вызвало грандиозный скандал, который быстро перекинулся из интернета на федеральные органы власти. Градус накала легко понять. Проблема не в том, что именно сказал школьник о немецких солдатах в Сталинграде. Но в том, почему он это сказал. В российских либеральных СМИ ежегодно поднимается тема о том, что государственная пропаганда слишком много внимания уделяет победе СССР в Великой Отечественной войне. Мол, пора бы уже забыть, не бередить раны, слишком давно это было. Даже придумали термин «победобесие», обозначающий чрезмерное использование патриотической символики и не всегда уместную героизацию (вроде мерседесов с наклейками «На Берлин!»).
Школьник Николай Десятниченко своим выступлением в Бундестаге продемонстрировал: либо пропаганда недостаточно убедительна, либо она «не добивает» до Нового Уренгоя, где он учится в гимназии. Потому что Николай прямым текстом называет взятых в плен под Сталинградом немецких солдат «невинно погибшими» людьми, которые «хотели жить мирно и не желали воевать».&В 
Безусловно, сдавшийся враг заслуживает уважительного и гуманного отношения – и есть тысячи примеров того, как советские граждане делились хлебом или сигаретами с немецкими военнопленными. Безусловно, условия содержания в лагерях были отнюдь не курортными, и смертность среди пленных была высока – особенно в первые годы войны и в первые недели после пленения.
Но называть военнопленных «невинными людьми, которые не хотели воевать» - это явное передергивание и издевательство над памятью советских солдат и мирных граждан, погибших в ходе страшной войны. Немцы, которые действительно не хотели воевать, содержались в немецких концлагерях или были расстреляны.
Любой немецкий солдат, пересекший границу нацистской Германии, по умолчанию не является «невинным». А хотел ли он в глубине души воевать или не хотел – не так уж принципиально.
Оправдания&В учительницы мальчика Людмилы Кононенко (мол, вы дочитайте до конца, он же там выступает за мир во всем мире) выглядят ожидаемо, ведь ответственность за текст выступления несет не несовершеннолетний подросток, а его учителя. Никакой пацифизм и даже прадедушка – участник Великой Отечественной войны не способны послужить оправданием обелению нацистских преступлений.
В сложившейся ситуации самое главное – это избежать истерики и камланий. Что, отметим, не удается многим комментаторам в Сети, уже назначившим школьника Десятниченко чуть ли не главным пособником Адольфа Гитлера.
С одной стороны, сложно спорить с академиком РАН, доктором исторических наук Вениамином Алексеевым, который призвал «не акцентировать пристальное внимание на этом вопросе, делать его притчей во языцех, так как ребенок просто чего-то недопонимает». «Не надо делать из слов мальчика национальную проблему и поднимать на ноги многих, смысла в этом нет», - заявил ученый в интервью ТАСС.
С коллегой согласен доктор исторических наук, председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН Алексей Мосин: «У нас столько проблем, а мы осуждаем этого мальчика, который не очень удачно выразился, словно нам, взрослым, больше заняться нечем. Мальчик не сам это придумал - он вынес это из уроков, интернета».
С другой стороны, слова прозвучали – и вызвали вполне однозначный общественный резонанс. И, поскольку Десятниченко – несовершеннолетний и действительно может до конца не понимать, «что такого» в его заявлениях, возникают серьезные вопросы к преподавателям. Которые тоже усиленно делают вид, что «ничего страшного» не произошло. &В 
Неудивительно, что комитет Совета Федерации по международным делам попросил правительство Ямало-Ненецкого автономного округа проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя. «Мы считаем такие выступления недопустимыми. Просим вас организовать проверку гимназии, включая учебную программу», - заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Пока что и городские, и окружные власти защищают «своего» школьника. Мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз заявил: «Ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых».
Губернатор ЯНАО Александр Мажаров Мажаров отметил, что уже связался с руководством Нового Уренгоя для выяснения всех обстоятельств. И выразил уверенность, что ребенок просто не смог «правильно донести свою мысль», имея в виду, что война была страшной «для обеих сторон».
Однако еще раз напомним, что Десятниченко вполне однозначно назвал «невинно погибшими» и «не желавшими воевать» не абстрактных жителей Германии, а вполне конкретных солдат, взятых в плен под Сталинградом.
В связи с «миролюбивыми» заявлениями новоуренгойского школьника нельзя не вспомнить слова, сказанные в январе 2014 года в Бундестаге Даниилом Граниным – писателем и общественным деятелем, чьи гуманистические взгляды не подлежат ни малейшему сомнению.
Приглашая Гранина, немцы тоже, скорее всего, ждали примиренческих заявлений о «мире во всем мире». А получили жесткую отповедь о судьбе блокадного Ленинграда. «Немецкие войска, по сути, весьма комфортно, без особых трудов ожидали, что наступающий голод и морозы заставят город капитулировать. Солдаты должны воевать с солдатами, война - это чисто солдатское дело, а здесь был заслан голод, который воевал вместо солдат. Я долго не мог простить немцам этого ожидания капитуляции, ожидания гибели города», - сказал писатель.
Гранин рассказал шокированным депутатам о матери, которая не стала хоронить своего умершего от голода трехлетнего ребенка, а положила маленький трупик на мороз между окнами и каждый день отрезала от него по кусочку, чтобы сохранить жизнь 12-летней дочери. Многие не могли сдержать слёз.
При этом следует подчеркнуть, что 95-летний писатель почти час выступал стоя, несмотря на предложенное ему кресло. Наверное, всем школьникам (а не только приглашенным в Бундестаг) есть смысл внимательно изучить это выступление.&В 
Даниил Гранин умер 4 июля этого года. И то что на смену ему пришли плохо знающие историю школьники, безусловно, не может не огорчать.

 

Оригинал (на 20/11/2017): www.vz.ru

 

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