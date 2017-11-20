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в мире
20/11/2017 17:00

Появились подробности штурма последнего оплота ИГ в Сирии

Бои в Абу-Камале, который называют последним оплотом боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в Сирии, продолжаются. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Как отмечают авторы канала, иранское агентство Press TV ведет из города прямую трансляцию. По словам репортера, сирийская армия захватила штаб ИГ, многие командиры группировки оказались в окружении и не могут покинуть Абу-Камаль. По данным иранского агентства, на границе сирийцам помогает Ирак.

Directorate 4 отмечает, что Press TV говорит об освобождении Абу-Камаля, хотя бои еще идут.

Ранее канал сообщал о продолжающихся атаках ИГ на правительственные войска в окрестностях города. Армия Сирии 19 ноября объявила об установлении контроля над Абу-Камалем, также об этом сообщалось 8 ноября.


Предыстория:&В Освобожденный от «Исламского государства» Абу-Камаль остался рассадником боевиков

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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