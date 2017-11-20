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в мире
20/11/2017 18:00

Раскрыта причина свержения президента Зимбабве

Раскрыта причина свержения президента Зимбабве

Правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ проведет импичмент президента Роберта Мугабе из-за того, что тот позволил жене узурпировать власть. Об этом заявил высокопоставленный член партии Пол Мангавана, его слова передает BBC News.

«Он стойкий человек, он слышит голоса людей, но не хочет их слушать», — пояснил Мангавана. По его словам, президент позволил супруге захватить власть и назначать угодных ей госслужащих. Мангавана пояснил, что глава государства также ввиду возраста — ему 93 года — не может справляться со своими обязанностями.

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Конституция страны предусматривает возможность отстранения президента от власти, если он нарушает конституцию или не способен выполнять свои обязанности. Как передает Sky News, парламент Зимбабве планирует объявить импичмент Мугабе 22 ноября.

Мугабе 16 ноября отказался сложить с себя полномочия, настаивая на проведении выборов лидера правящей партии. По словам главы государства, он покинет пост только в том случае, если проиграет выборы руководителя партии, а пока он «единственный легитимный правитель».

Вечером 14 ноября вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. На следующий день под стражу были взяты Мугабе и его жена Грейс, а также министр финансов Игнасиус Чомбо. Зимбабвийские военные отказались называть это военным переворотом, заявив о «бескровной коррекции».

Мугабе руководит страной с 1980 года. Глава государства не раз заявлял, что готов править до тех пор, пока не умрет.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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