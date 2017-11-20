20/11/2017 17:45 Почему в России вновь возникла мода на «блатную романтику» «Создание привлекательности криминального образа поведения» должно быть запрещено, считают в российском парламенте. Выглядящая вполне здравой идея, однако, таит в себе немало подводных камней. Что делать, например, с так называемым русским шансоном, ранними песнями Высоцкого и сериалом «Бригада»? В Госдуму&В

Разработчик законопроекта – член Совета Федерации от Владимирской области Антон Беляков, в своих комментариях также упомянул так называемую молодежную субкультуру АУЕ. По мнению сенатора, по степени вредоносного воздействия на молодежь она сравнима с пресловутыми «

«Эта проблема актуальна с 90-х годов, после развала СССР криминализация общества была тотальной. И сегодня многие говорят, что деятельность ОПГ переживает бурный рост, – заявил газете ВЗГЛЯД Антон Беляков. - Потому в последние несколько лет государство и законодатель начали потихоньку заниматься вопросами идеологии. Мы ввели запрет торговли наркотиками в интернете и блокировки наркотических сайтов, блокировки сайтов экстремистской и террористической направленности, суицидальных групп. Просто раньше не доходили руки до этого вопроса».

Как пояснил автор закона: «Я как юрист провожу параллель между экстремистскими ресурсами и ресурсами, которые пропагандируют антиобщественный, асоциальный и криминальный образ жизни. Сегодня любой человек, который заходит в YouTube, видит десятки тысяч роликов, которые рассказывают, как правильно выстроить карьеру в криминальной среде, как стать криминальным авторитетом. Если глубже копнуть, то там можно найти инструкции, как правильно осуществить кражу в квартире соседа и прочее». &В

По мнению законодателя, когда государство не может предложить добропорядочным гражданам понятных и прозрачных социальных лифтов – их предлагает криминальный мир.



«Молодежные банды процветают во многих развитых странах. И нам нужно не допустить подобного сценария в России, потому как преступный мир предлагает простой и понятный социальный лифт для молодежи»,



- отмечает сенатор и добавляет: «Вы приходите в банду, и сразу получаете единомышленников и друзей, которые вас всегда поддержат, вы с ними будете чувствовать себя в безопасности, вы будете везде встречаться с авторитетными людьми, вам предложат механизм экономического роста, потому что вы можете торговать наркотиками, курировать проституцию. И вам абсолютно понятен карьерный путь, как из простого боевика стать серьезным криминальным авторитетом. Вот в чем опасность».

Беляков предлагает поправки в законы о «О СМИ» и «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию». Последнее предложение показательно. Ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова еще год назад говорила о проблеме&В

«Тема, которая требует немедленного разрешения, – это криминальная субкультура АУЕ («Арестантское уркаганское единство», или «Арестантский уклад един»), -&В

20 млн просмотров только на одном канале

После ее выступления на СПЧ президент дал поручение и на базе министерства образования при поддержке МВД была создана межведомственная группа, которая занимается этим вопросом, рассказала газете ВЗГЛЯД Лантратова.

«В межведомственную группу также вошли: представители профильных силовых структур, Роскомнадзора, Следственного комитета и несколько человек из Совета по правам человека. «Группа активно работает, ею были подготовлены методические рекомендации для руководства школ о том, как бороться с этими деструктивными идеями, как себя вести нужно», - отметила Лантратова.

По ее словам, «подготовлен серьезный аналитический мониторинг социальных сетей, телеграм-каналов, и всего того, что творится сейчас в интернете. Мы увидели большое число не только групп в социальных сетях, но и интернет-телевидения, видеоканалов. На одном канале, например, до 20 млн просмотров и ведется сбор денег в режиме онлайн. Куда и идут эти деньги – догадаться несложно. Необходимо блокировать эти сайты и этот контент».

Специалисты полагают, что группы в соцсетях, посвященные АУЕ, стали бурно расти начиная с 2013 года, хотя возрождение интереса к «блатной романтике» стало отмечаться в детских домах, спецучилищах и интернатах с начала 2000-х. Но как субкультурная (или контркультурная) мода, привлекающая интерес подростков, «сообщество АУЕ» сложилось именно в последние годы, став своеобразной&В

«А возьмите сериал «Бригада» - это пропаганда?»

В мае этого года субкультура активно упоминалась в СМИ. Поводом стал&В

«В нескольких регионах школьников заставляют скидываться на «общак», - говорилось тогда в репортаже телеканала «

Следствием повышенного интереса к субкультуре можно считать тот факт, что известный российский рэпер и бизнесмен Василий Вакуленко (Баста) выпускал толстовки и футболки с&В аббревиатурой АУЕ и «воровскими звездами» - об этом Баста сообщил в 2016 году в интервью изданию&В

Рэперу идея нового законопроекта не понравилась.

«Вначале нужно разобраться, что такое «пропаганда криминальной субкультуры»? Скажем, есть городской фольклор, шансон, песни про тюрьму, символика, которую и так все знают. И пропаганды здесь, как по мне, нет никакой. Вот эти инициативы ничего не несут в себе, окромя популистской риторики. Очевидно, что песни про тюрьму поются о том, что человек сидит за совершенные преступления и сожалеет о том, что привело его в тюрьму. А возьмите сериал «Бригада» - это пропаганда?», - риторически спрашивает рэпер Вакуленко (Баста).

«Очевидно, что 80-90% людей, которые в свое время выбирали путь преступления либо от нехватки средств, либо для реализации собственных амбиций. Тот же Высоцкий и ещё многие известные люди рассматривали судьбы людей сквозь эту призму. Если люди живут хорошо и их не пугают постоянно тюрьмой – им не будет это интересно», - уверен рэпер.

«Если у нас в стране поют такие песни и снимают такие фильмы – значит, есть какие-то проблемы в самой стране. Искусство ведь отображает происходящее. Если бы это была фантастика – к этому бы никто серьёзно не относился. Видимо, что-то в стране нашей происходит такое, что люди питают к этому интерес. Есть желание запретить, но что могут предложить законодатели?», - задается вопросом Вакуленко (Баста).

Блокировка не решает проблему

Впрочем, Лантратова тоже оговаривается, что блокировка – это не решение проблемы, а один из маленьких шагов.







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«В рабочую группу мы включили и педагогов, психологов, криминологов и представителей общественных организаций. Они занимаются двумя направлениями: первое – это как работать с детьми, которые уже попали в эту субкультуру, чтобы вытащить их оттуда. Второе – как работать с детьми, которые еще не попали туда, то есть – профилактика. Подготовлены пакеты предложений от сертифицированных профильных психологов, которые знают, как работать с этой категорией детей», – сообщила Лантратова, добавив, что&В обсуждаются и другие изменения в законодательстве.

Законопроект Белякова уже подверг критике председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. «Надо бороться не с контентом, формирующим «привлекательный» образ криминального мира, а с причинами, побуждающими молодых людей подписываться на соответствующие паблики в соцсетях и повторять определенную модель поведения», - цитирует его

Молодежь, по мнению главы комитета, должна видеть перед глазами другие примеры для подражания, которые следует пропагандировать на языке, понятном для молодежной среды. Государству необходимо использовать все ресурсы, чтобы показать ей другие модели поведения и возможные перспективы, уверен Левин. «Речь идет, например, о победителях международных олимпиад, соревнований, тех, кто на музыкальной сцене, в литературе и IT-сфере продвигает идеи того, каким должен быть современный успешный человек», - предложил глава комитета. «Создание привлекательности криминального образа поведения» должно быть запрещено, считают в российском парламенте. Выглядящая вполне здравой идея, однако, таит в себе немало подводных камней. Что делать, например, с так называемым русским шансоном, ранними песнями Высоцкого и сериалом «Бригада»? В Госдуму&В внесен &В законопроект о запрете пропаганды криминальной субкультуры в интернете и СМИ. Из&В текста документа &В следует: пропаганда заключается «в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на создание привлекательности криминального образа поведения».Разработчик законопроекта – член Совета Федерации от Владимирской области Антон Беляков, в своих комментариях также упомянул так называемую молодежную субкультуру АУЕ. По мнению сенатора, по степени вредоносного воздействия на молодежь она сравнима с пресловутыми « группами смерти ».«Эта проблема актуальна с 90-х годов, после развала СССР криминализация общества была тотальной. И сегодня многие говорят, что деятельность ОПГ переживает бурный рост, – заявил газете ВЗГЛЯД Антон Беляков. - Потому в последние несколько лет государство и законодатель начали потихоньку заниматься вопросами идеологии. Мы ввели запрет торговли наркотиками в интернете и блокировки наркотических сайтов, блокировки сайтов экстремистской и террористической направленности, суицидальных групп. Просто раньше не доходили руки до этого вопроса».Как пояснил автор закона: «Я как юрист провожу параллель между экстремистскими ресурсами и ресурсами, которые пропагандируют антиобщественный, асоциальный и криминальный образ жизни. Сегодня любой человек, который заходит в YouTube, видит десятки тысяч роликов, которые рассказывают, как правильно выстроить карьеру в криминальной среде, как стать криминальным авторитетом. Если глубже копнуть, то там можно найти инструкции, как правильно осуществить кражу в квартире соседа и прочее». &ВПо мнению законодателя, когда государство не может предложить добропорядочным гражданам понятных и прозрачных социальных лифтов – их предлагает криминальный мир.- отмечает сенатор и добавляет: «Вы приходите в банду, и сразу получаете единомышленников и друзей, которые вас всегда поддержат, вы с ними будете чувствовать себя в безопасности, вы будете везде встречаться с авторитетными людьми, вам предложат механизм экономического роста, потому что вы можете торговать наркотиками, курировать проституцию. И вам абсолютно понятен карьерный путь, как из простого боевика стать серьезным криминальным авторитетом. Вот в чем опасность».Беляков предлагает поправки в законы о «О СМИ» и «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию». Последнее предложение показательно. Ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова еще год назад говорила о проблеме&В распространения &В уголовной идеологии в образовательных учреждениях.«Тема, которая требует немедленного разрешения, – это криминальная субкультура АУЕ («Арестантское уркаганское единство», или «Арестантский уклад един»), -&В подчеркивала &В Лантратова. - В тюрьме сидит человек, и у него есть свои «смотрящие» на воле, и связываются в том числе с детьми, с подростками в социальных учреждениях, устанавливают свои порядки.После ее выступления на СПЧ президент дал поручение и на базе министерства образования при поддержке МВД была создана межведомственная группа, которая занимается этим вопросом, рассказала газете ВЗГЛЯД Лантратова.«В межведомственную группу также вошли: представители профильных силовых структур, Роскомнадзора, Следственного комитета и несколько человек из Совета по правам человека. «Группа активно работает, ею были подготовлены методические рекомендации для руководства школ о том, как бороться с этими деструктивными идеями, как себя вести нужно», - отметила Лантратова.По ее словам, «подготовлен серьезный аналитический мониторинг социальных сетей, телеграм-каналов, и всего того, что творится сейчас в интернете. Мы увидели большое число не только групп в социальных сетях, но и интернет-телевидения, видеоканалов. На одном канале, например, до 20 млн просмотров и ведется сбор денег в режиме онлайн. Куда и идут эти деньги – догадаться несложно. Необходимо блокировать эти сайты и этот контент».Специалисты полагают, что группы в соцсетях, посвященные АУЕ, стали бурно расти начиная с 2013 года, хотя возрождение интереса к «блатной романтике» стало отмечаться в детских домах, спецучилищах и интернатах с начала 2000-х. Но как субкультурная (или контркультурная) мода, привлекающая интерес подростков, «сообщество АУЕ» сложилось именно в последние годы, став своеобразной&В приметой времени В мае этого года субкультура активно упоминалась в СМИ. Поводом стал&В инцидент &В в Челябинске. Несовершеннолетние участники фестиваля красок Холи атаковали полицейский автомобиль с криком «Мусора прессуют!», некоторые из них стали пинать машину и нецензурно ругаться. Толпа скандировала «АУЕ!». Происшествие не осталось без внимания не только МВД, но и церкви. Миссионерский отдел Челябинской епархии усмотрел в выходке подростков «духовное бедствие» и подал в прокуратуру заявление, попросив&В проверить &В информацию о мероприятии.«В нескольких регионах школьников заставляют скидываться на «общак», - говорилось тогда в репортаже телеканала « Москва-24 ». - После этого «смотрящие» передают «общак» в тюрьму».&ВСледствием повышенного интереса к субкультуре можно считать тот факт, что известный российский рэпер и бизнесмен Василий Вакуленко (Баста) выпускал толстовки и футболки с&В аббревиатурой АУЕ и «воровскими звездами» - об этом Баста сообщил в 2016 году в интервью изданию&В «Афиша Daily» &В . Впрочем, в августе этого года Telegram-канал Mash сообщил, что с сайта «Газгольдер», к которому имеет отношение Баста, исчезла «линейка одежды по тематике АУЕ».&ВРэперу идея нового законопроекта не понравилась.«Вначале нужно разобраться, что такое «пропаганда криминальной субкультуры»? Скажем, есть городской фольклор, шансон, песни про тюрьму, символика, которую и так все знают. И пропаганды здесь, как по мне, нет никакой. Вот эти инициативы ничего не несут в себе, окромя популистской риторики. Очевидно, что песни про тюрьму поются о том, что человек сидит за совершенные преступления и сожалеет о том, что привело его в тюрьму. А возьмите сериал «Бригада» - это пропаганда?», - риторически спрашивает рэпер Вакуленко (Баста).«Очевидно, что 80-90% людей, которые в свое время выбирали путь преступления либо от нехватки средств, либо для реализации собственных амбиций. Тот же Высоцкий и ещё многие известные люди рассматривали судьбы людей сквозь эту призму. Если люди живут хорошо и их не пугают постоянно тюрьмой – им не будет это интересно», - уверен рэпер.«Если у нас в стране поют такие песни и снимают такие фильмы – значит, есть какие-то проблемы в самой стране. Искусство ведь отображает происходящее. Если бы это была фантастика – к этому бы никто серьёзно не относился. Видимо, что-то в стране нашей происходит такое, что люди питают к этому интерес. Есть желание запретить, но что могут предложить законодатели?», - задается вопросом Вакуленко (Баста).Впрочем, Лантратова тоже оговаривается, что блокировка – это не решение проблемы, а один из маленьких шагов.«В рабочую группу мы включили и педагогов, психологов, криминологов и представителей общественных организаций. Они занимаются двумя направлениями: первое – это как работать с детьми, которые уже попали в эту субкультуру, чтобы вытащить их оттуда. Второе – как работать с детьми, которые еще не попали туда, то есть – профилактика. Подготовлены пакеты предложений от сертифицированных профильных психологов, которые знают, как работать с этой категорией детей», – сообщила Лантратова, добавив, что&В обсуждаются и другие изменения в законодательстве.Законопроект Белякова уже подверг критике председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. «Надо бороться не с контентом, формирующим «привлекательный» образ криминального мира, а с причинами, побуждающими молодых людей подписываться на соответствующие паблики в соцсетях и повторять определенную модель поведения», - цитирует его «Парламентская газета». Молодежь, по мнению главы комитета, должна видеть перед глазами другие примеры для подражания, которые следует пропагандировать на языке, понятном для молодежной среды. Государству необходимо использовать все ресурсы, чтобы показать ей другие модели поведения и возможные перспективы, уверен Левин. «Речь идет, например, о победителях международных олимпиад, соревнований, тех, кто на музыкальной сцене, в литературе и IT-сфере продвигает идеи того, каким должен быть современный успешный человек», - предложил глава комитета. Оригинал (на 20/11/2017): www.vz.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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