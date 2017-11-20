США нашли еще одну страну-спонсор терроризма

США внесли Северную Корею в список стран-спонсоров терроризма. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, его слова передает CNN.

Американский лидер отметил, что КНДР спонсировала террор за рубежом, в том числе убийства. «Это обозначение повлечет введение дополнительных санкций против Северной Кореи и поддержит нашу кампанию по оказанию максимального давления для изоляции этого кровавого режима», — пояснил он.

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Трамп указал, что это решение надо было принять еще давно. Пхеньян был удален из списка стран-спонсоров терроризма президентом Джорджем Бушем-младшим в 2008 году.

6 ноября Трамп во время визита в Японию заявил, что эра стратегического терпения по отношению к Северной Корее закончилась. «Некоторые считают мои слова чересчур сильными. Но посмотрите, что случилось за 25 лет мягких переговоров. Посмотрите, где мы теперь», — подчеркнул президент.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В сентябре Трамп пообещал разобраться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.