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20/11/2017 20:00

Террористы обстреляли из минометов российское посольство в Дамаске

Террористы обстреляли из минометов российское посольство в Дамаске

Террористы обстреляли из минометов российское посольство в столице Сирии. Как сообщили агентству РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве, пострадавших нет.

Уточняется, что 122-мм мина попала во внешнее ограждение посольства, примыкающее к его жилому комплексу. В результате повреждения получили стена здания, линии электропередач и система водоснабжения.

Позднее МИД России выпустил по этому поводу официальный комментарий, в котором указал, что Москва решительно осуждает атаку террористов против дипломатов, и надеется, что у «столь активных на сирийском направлении западных коллег России по Совету Безопасности ООН хватит духа, чтобы не отмолчаться, а дать соответствующую публичную оценку инциденту».

26 июля в Совбезе ООН было заблокировано заявление по аналогичному обстрелу российского посольства. Позднее МИД России возмутился неспособностью Совбеза ООН осудить террористов, увязав это с поощрением боевиков к новым провокациям и нападениям.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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Террористы обстреляли из минометов российское посольство в Дамаске

20/11/2017

 

Террористы обстреляли из минометов российское посольство в Дамаске

 

Террористы обстреляли из минометов российское посольство в столице Сирии. В результате попадания снаряда во внешнее ограждение посольства пострадавших нет, повреждения получили стена здания, линии электропередач и система водоснабжения. Москва решительно осудила атаку.

 

 

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