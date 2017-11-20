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20/11/2017
Террористы обстреляли из минометов российское посольство в Дамаске
Террористы обстреляли из минометов российское посольство в столице Сирии. В результате попадания снаряда во внешнее ограждение посольства пострадавших нет, повреждения получили стена здания, линии электропередач и система водоснабжения. Москва решительно осудила атаку.
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