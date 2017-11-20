Россиянин захватил заложников в белорусском банке

В белорусском Могилеве россиянин захватил заложников при попытке ограбить банк. Об этом сообщает Белтелерадиокомпания.

Инцидент произошел днем 20 ноября. Мужчина взял в заложники пять человек в помещении финансовой организации, и потребовал автомобиль, на котором выехал за город.

Машину с преступником перехватили сотрудники ОМОН. Началась перестрелка, в ходе которой мужчина был ранен в ногу и нейтрализован.

В настоящее время преступник находится в больнице. О состоянии заложников не сообщается.

Отмечается, что проведение спецоперации одобрил президент республики Александр Лукашенко. Все участвовавшие в поимке преступника представлены к наградам.

28 июля отправившийся в заграничную поездку гражданин Белоруссии был взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался. Представители МИД отказались уточнить страну с необычными нравами, сославшись на законодательство, и посоветовали «внимательнее относиться к рекомендациям дипведомства и быть осторожнее с обещаниями жениться».