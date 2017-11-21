ИГ похвасталось захваченным российским танком Т-90

Боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) в новостном сюжете своего информагентства Amaq продемонстрировали кадры захваченного в Сирии танка T-90 российского производства. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

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После изучения видео эксперты предположили, что это та самая боевая машина, которая была якобы уничтожена самими террористами 16 ноября. При этом оговаривалось, что подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно.

Directorate 4 передает, что танк по-прежнему используется в боях против сирийской армии и ее союзников в долине Евфрата, причем изначально боевики ошибочно приняли захваченную машину за Т-72.

В июле 2016 года сообщалось, что боевики исламистcкой группировки «Харакат Нуриддин аз-Зинки» за 500 тысяч долларов продали Т-90А, захваченный у Сирийской арабской армии.

Впервые появление Т-90 в районе Алеппо было зафиксировано в конце ноября 2015 года. В декабре того же года сообщалось, что в Сирии используется ранняя версия этих машин, известная также как «Т-90 образца 1992 года» (с литой башней). Позднее сирийские войска получили более современную модификацию Т-90А со сварной башней.