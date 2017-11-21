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20/11/2017
ИГ похвасталось захваченным российским танком Т-90
Боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) в новостном сюжете своего информагентства Amaq продемонстрировали кадры захваченного в Сирии танка T-90 российского производства. Эксперты пришли к выводу, что это та самая боевая машина, которая была якобы уничтожена...
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