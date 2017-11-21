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в мире
20/11/2017 23:16

ИГ похвасталось захваченным российским танком Т-90

ИГ похвасталось захваченным российским танком Т-90

Боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) в новостном сюжете своего информагентства Amaq продемонстрировали кадры захваченного в Сирии танка T-90 российского производства. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

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00:17 — 15 июня 2016
Старые танки новой войны
Солдаты будущего пойдут в бой на машинах своих прадедов

После изучения видео эксперты предположили, что это та самая боевая машина, которая была якобы уничтожена самими террористами 16 ноября. При этом оговаривалось, что подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно.

Directorate 4 передает, что танк по-прежнему используется в боях против сирийской армии и ее союзников в долине Евфрата, причем изначально боевики ошибочно приняли захваченную машину за Т-72.

В июле 2016 года сообщалось, что боевики исламистcкой группировки «Харакат Нуриддин аз-Зинки» за 500 тысяч долларов продали Т-90А, захваченный у Сирийской арабской армии.

Впервые появление Т-90 в районе Алеппо было зафиксировано в конце ноября 2015 года. В декабре того же года сообщалось, что в Сирии используется ранняя версия этих машин, известная также как «Т-90 образца 1992 года» (с литой башней). Позднее сирийские войска получили более современную модификацию Т-90А со сварной башней.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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ИГ похвасталось захваченным российским танком Т-90

20/11/2017

 

ИГ похвасталось захваченным российским танком Т-90

 

Боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) в новостном сюжете своего информагентства Amaq продемонстрировали кадры захваченного в Сирии танка T-90 российского производства. Эксперты пришли к выводу, что это та самая боевая машина, которая была якобы уничтожена...

 

 

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