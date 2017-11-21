США отказались осудить обстрел российского посольства в Дамаске

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21/11/2017
Полный календарь заключили в платиновый корпус
Швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin анонсировала новинку Международного салона высокого часового искусства в Женеве — модель Traditionelle Complete Calendar Collection Excellence Platine. У нее автоматический механизм калибра 2460QCL с функцией полного календаря в...
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