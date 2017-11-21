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21/11/2017 00:00

США отказались осудить обстрел российского посольства в Дамаске

США отказались осудить обстрел российского посольства в Дамаске

США заблокировали в Совете Безопасности ООН предложенное Москвой заявление в связи с минометным обстрелом российского посольстве в сирийской столице. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь постпредства при ООН Федор Стржижовский.

По его словам, американская делегация в Совбезе осталась верна своей традиции, в очередной раз проигнорировав нападение на российских дипломатов. «Это очередной, далеко не первый случай, когда лидеры так называемой коалиции демонстрируют двойные стандарты в отношении террористических актов, целями которых становятся росзагранучреждения», — подчеркнул он.

20 ноября террористы обстреляли из минометов российское посольство в Дамаске. 122-миллиметровая мина попала во внешнее ограждение посольства, примыкающее к его жилому комплексу. В результате повреждения получили стена здания, линии электропередач и система водоснабжения. Пострадавших нет.

26 июля в Совбезе ООН также был заблокирован российский вариант заявления для прессы после обстрела. По утверждению представителей Москвы, в нем содержались «стандартные формулировки по вопросам борьбы с терроризмом и иммунитета дипмиссий», однако партнеры по СБ предложили убрать из проекта заявления все важные положения, и российская делегация сочла бесполезной дальнейшую работу над документом.

Предыстория:&В Террористы обстреляли из минометов российское посольство в Дамаске

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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