Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Работу российского беспилотника в Сирии показали на видео Работу российского беспилотника в Сирии показали на видео ВМС Аргентины напали на ложный след пропавшей подлодки ВМС Аргентины напали на ложный след пропавшей подлодки Полный календарь заключили в платиновый корпус Полный календарь заключили в платиновый корпус США отказались осудить обстрел российского посольства в Дамаске США отказались осудить обстрел российского посольства в... ИГ похвасталось захваченным российским танком Т-90 ИГ похвасталось захваченным российским танком Т-90
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
в мире
21/11/2017 02:00

ВМС Аргентины напали на ложный след пропавшей подлодки

ВМС Аргентины напали на ложный след пропавшей подлодки

В ходе спасательной операции по поиску пропавшей подводной лодки «Сан Хуан» ВМС Аргентины акустики напали на ложный след, услышав шумы, которые могли издаваться субмариной. Об этом сообщает местное издание Clarin со ссылкой на представителя военного флота страны Энрике Бальби.

По его словам, шум, зарегистрированный примерно в 360 километров от побережья страны, может иметь природное происхождение. Тем не менее, в этот район для проверки будут направлены корабли, чтобы убедиться, что это не является азбукой Морзе.

Бальби пообещал не прекращать поиски, пока лодка не будет найдена.

Дизель-электрическая подводная лодка перестала выходить на связь 15 ноября. На борту подлодки, построенной в 1985 году на немецкой верфи, находятся 44 члена экипажа. К поискам субмарины присоединились США, Великобритания, Бразилия, Чили, а также агентство NASA.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Президент Зимбабве отказался подчиниться повстанцам и уйти в отставку

Президент Зимбабве отказался подчиниться повстанцам и уйти в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказывается уходить в отставку. Посредником на переговорах между Мугабе и военными, взявшими под контроль ситуацию в стране, выступает католический священник...
 

Полиция Цюриха отказалась называть национальность преступников назло ксенофобам

Полиция Цюриха отказалась называть национальность преступников назло ксенофобам

Швейцарский Цюрих стал первым городом в стране, полиция которого не будет раскрывать национальность преступников. Рихард Вольфф указал, что раскрытие этнического происхождения нарушившего...
 

Собака спасла семью французских евреев от огня

Собака спасла семью французских евреев от огня

В парижском пригороде Кретей собака спасла семью евреев от пожара. По данным общественной организации Национальное бюро противодействия антисемитизму, подозреваемый облил входную дверь...
 

Устроивший теракт на Манхэттене оказался выходцем из Узбекистана

Устроивший теракт на Манхэттене оказался выходцем из Узбекистана

Сайфулло Саипов, устроивший днем 31 октября теракт в Нью-Йорке, является выходцем из Узбекистана. 29-летний Саипов прибыл в США в 2010 году. Последнее время он проживал в городе Тампа, штат...
 

В Южной Африке прихожане Церкви откровения бога избили полицейского

В Южной Африке прихожане Церкви откровения бога избили полицейского

В южноафриканском Йоханнесбурге прихожане Церкви откровения бога напали на полицейского и избили его. Верующие атаковали сотрудника дорожной полиции, когда он попытался отправить на штрафную...
 

В Сирии ранили российских журналистов и военных

В Сирии ранили российских журналистов и военных

В результате взрыва в сирийском Дейр-эз-Зоре ранения получили журналисты телеканалов НТВ и «Звезда», а также пятеро российских военнослужащих. Пострадали четверо российских журналистов: Илья...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 21/11/2017 ::

 

 

Земле предрекли замедление вращения и крупные катаклизмы Земле предрекли замедление вращения и крупные катаклизмы     Норвежская чемпионка ОИ отказалась считать отстраненных россиян виновными Норвежская чемпионка ОИ отказалась считать отстраненных россиян...     Россиянин захватил заложников в белорусском банке Россиянин захватил заложников в белорусском банке
последняя новость  
 

 

Чехи займутся производством электромобилей

21/11/2017

 

Чехи займутся производством электромобилей

 

Чешская автомобильная марка Skoda планирует наладить на заводе в Млада-Болеславе производство электрических автомобилей. Первая серийная электрическая модель бренда с гибридной силовой установкой будет выпущена в 2019 году. Производство автомобиля будет налажено на заводе в Квасинах.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 