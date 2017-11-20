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экономика
20/11/2017 07:00

Путину пожаловались на Медведева

Путину пожаловались на Медведева

Представители российского бизнеса пожаловались президенту Владимиру Путину на возросшую налоговую нагрузку. Об этом в понедельник, 20 ноября, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой России», Торгово-промышленной палаты (ТПП) и «Опоры России» главе государства.

«Больше 100 миллиардов рублей придется доплатить бизнесу только в 2018 году из-за различных новых сборов, которые правительство вписало в проект трехлетнего бюджета», — отмечает издание. Введение новых платежей нарушает договоренности о неизменности фискальной нагрузки, напоминают представители бизнеса.

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В 2014 году президент ввел мораторий на рост налоговой нагрузки до конца 2018 года, но с тех пор появилось много новых платежей и сборов, которые формально налогами не являются. В начале нынешнего года председатель правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам «воздержаться от принятия и внесения в правительство» проектов, которые предусматривают новые платежи, пока не будет принят закон о них.

Но само правительство воздерживаться не собирается, жалуются авторы письма. Так, проект бюджета вводит сразу три новых платежа пошлины на импорт станков и оборудования, утилизационный сбор (семь процентов) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения, инвестиционный сбор (25 процентов) в морских портах.

Эти меры приведут к сокращению инвестиций, а также к росту цен на средства производства и на конечную продукцию практически по всем отраслям, подчеркивают представители бизнеса.

14 ноября глава Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил, что основная причина роста цен на бензин в стране заключается в ежегодном росте налоговой нагрузки, которую определяет правительство.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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