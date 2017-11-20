Подсчитаны потери британских семей из-за выхода из ЕС

Каждая британская семья ежегодно теряет в среднем по 404 фунта стерлингов (534 доллара) после проведения референдума о выходе страны из Евросоюза. Об этом сообщается в исследовании Центра экономических показателей Лондонской школы экономики (Centre for Economic Performance, CEP).

«Результатом референдума стало [негативное] влияние на инфляцию, реальную заработную плату и уровень жизни в Великобритании. Brexit обходится домохозяйству в среднем в 7,74 фунта стерлингов (10,23 доллара) в неделю за счет повышения цен», — говорится в материалах CEP. Это эквивалентно 404 фунтам стерлингов в год.

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Из-за возросшей инфляции среднестатистический работник за год теряет сумму, равную недельной оплате труда, отмечают эксперты. При этом быстрее всего растут цены на хлеб и крупы, молочные продукты, кофе, чай, какао, вино, пиво, мебель, ювелирные украшения и часы.

От роста уровня инфляции больше всего пострадали Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, наименее затронут ростом цен Лондон, сообщается в исследовании.

По данным Минфина королевства, жесткий сценарий выхода Великобритании из Евросоюза может стоить экономике страны от 38 до 66 миллиардов фунтов стерлингов (47-81 миллиард долларов) ежегодно в течение 15 лет. Потери станут следствием снижения налоговых поступлений.

Выход Великобритании из Евросоюза должен состояться 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени (00:00 по центральноевропейскому времени).

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.