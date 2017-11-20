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экономика
20/11/2017 08:48

«Газпром» решил не скупиться на празднование своего юбилея

«Газпром» решил не скупиться на празднование своего юбилея

«Газпром» потратит на празднование своего 25-летия более 100 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на материалы закупок госкомпании.

Отмечается, что организатор мероприятия, которое пройдет в Государственном кремлевском дворце 16 февраля 2018 года, выбран способом закупки у единственного поставщика. Другие подробности не сообщаются.

В 2013-м компания отмечала свое 20-летие в Кремле. Как отмечает РИА Новости, поздравляли «Газпром» Стинг, Андреа Бочелли и звезды российской эстрады. По неофициальным данным, мероприятие обошлось в два миллиона долларов.

По итогам прошлого года впервые за пять лет снизились доходы членов правления «Газпрома», в общей сложности топ-менеджеры компании заработали почти 2,45 миллиарда рублей. за первое полугодие 2017 года суммарные доходы членов правления холдинга уменьшились на 20 процентов, до 1,35 миллиарда рублей.

«Газпром» — одна из крупнейших российских энергетических компаний, в которой государству принадлежит более 50 процентов акций. На холдинг приходится 11 процентов мировой и 66 процентов российской добычи газа. Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженностью 171 тысяча километров.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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Золотую корону Наполеона начали продавать по частям

20/11/2017

 

Золотую корону Наполеона начали продавать по частям

 

Золотой лавровый лист, извлеченный из короны Наполеона Бонапарта, продали на аукционе в Париже 19 ноября за 625 тысяч евро. Финальная стоимость элемента короны намного превысила предположения аукционного дома Osenat. В головном уборе осталось еще пять таких же золотых листов.

 

 

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