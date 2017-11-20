«Газпром» решил не скупиться на празднование своего юбилея

«Газпром» потратит на празднование своего 25-летия более 100 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на материалы закупок госкомпании.

Отмечается, что организатор мероприятия, которое пройдет в Государственном кремлевском дворце 16 февраля 2018 года, выбран способом закупки у единственного поставщика. Другие подробности не сообщаются.

В 2013-м компания отмечала свое 20-летие в Кремле. Как отмечает РИА Новости, поздравляли «Газпром» Стинг, Андреа Бочелли и звезды российской эстрады. По неофициальным данным, мероприятие обошлось в два миллиона долларов.

По итогам прошлого года впервые за пять лет снизились доходы членов правления «Газпрома», в общей сложности топ-менеджеры компании заработали почти 2,45 миллиарда рублей. за первое полугодие 2017 года суммарные доходы членов правления холдинга уменьшились на 20 процентов, до 1,35 миллиарда рублей.

«Газпром» — одна из крупнейших российских энергетических компаний, в которой государству принадлежит более 50 процентов акций. На холдинг приходится 11 процентов мировой и 66 процентов российской добычи газа. Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяженностью 171 тысяча километров.