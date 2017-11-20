Определена отрасль с рекордным ростом зарплаты

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20/11/2017
Золотую корону Наполеона начали продавать по частям
Золотой лавровый лист, извлеченный из короны Наполеона Бонапарта, продали на аукционе в Париже 19 ноября за 625 тысяч евро. Финальная стоимость элемента короны намного превысила предположения аукционного дома Osenat. В головном уборе осталось еще пять таких же золотых листов.
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