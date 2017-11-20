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экономика
20/11/2017 09:16

Определена отрасль с рекордным ростом зарплаты

Определена отрасль с рекордным ростом зарплаты

Зарплаты в сфере научных исследований и разработок росли в 2017 году рекордными темпами. Доходы в науке увеличивались быстрее, чем в добывающем и банковском секторах. Об этом в понедельник, 20 ноября, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минтруда.

Доходы занятых в научной отрасли в январе-августе текущего года выросли на рекордные 11,4 процента, что более чем в два раза опережает темпы роста номинальных зарплат в целом по России (пять процентов), отмечает издание.

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Несмотря на сокращение кадрового потенциала российской науки на протяжении последних лет, сейчас процесс стабилизировался, а спрос на научных сотрудников растет, указывают эксперты. «Научные сотрудники — в зависимости от компании и функционала — получают разный доход, но этот уровень действительно вырос», — говорит гендиректор кадрового агенства Penny Lane Personnel Татьяна Долякова.

Уровень доходов ученых составляет 70–300 тысяч рублей, полагают эксперты рынка. Рост заработков отмечается и в сельском хозяйстве, в 2017 году доходы в этой отрасли выросли на 8,8 процента.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, в 2013-2016 годах средняя зарплата граждан с учетом паритета покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в ценах в России и за рубежом, снизилась на 6,5 процента, до 1451 доллара.

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России признаны капитан морского и командир воздушного судов с зарплатами 500 тысяч и 320 тысяч рублей в месяц соответственно, отмечают в Минтруде.

По данным Росстата, среднемесячная зарплата в России в сентябре составляла 37520 рублей.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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