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экономика
20/11/2017 10:16

Большинство россиян погрязли в кредитах

Большинство россиян погрязли в кредитах

Около 57 процентов россиян заявили, что у них либо у членов их семей есть непогашенные кредиты. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По сравнению с 2009 годом этот показатель вырос более, чем в два раза. Пять лет назад в невыплате кредитов признались 26 процентов опрошенных граждан, отмечают в центре исследования общественного мнения.

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00:01 — 18 августа
Смертельный кредит
Россияне отдают последнее и умирают

Владельцы непогашенных кредитов уверены, что выплатят их — 72 процента респондентов заявили, что сделают это без усилий или с минимальными усилиями, а 75 процентов считают, что для погашения хватит зарплаты. В 2009 году полностью уверенных в своей платежеспособности было только 58 процентов.

Россияне вынуждены брать кредиты из-за ухудшения материального положения, полагает эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб. При этом займы становятся доступными для населения на фоне резкого спада инфляции и постепенного снижения ставок. «Важно не увлекаться и уметь вовремя останавливаться», — подчеркнул он.

По данным Национального бюро кредитных историй, потенциальными банкротами являются 799,5 тысячи жителей России. Они имеют просроченные потребительские кредиты на сумму полмиллиона рублей и более.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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Кокорина сочли работоспособнее Месси

20/11/2017

 

Кокорина сочли работоспособнее Месси

 

Российский тренер Рашид Рахимов заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин выполняет больший объем работы, чем форвард «Барселоны» Лионель Месси. Специалист посчитал, что аргентинец освобожден от работы в обороне, в то время как в петербургском клубе от нее не освобожден никто.

 

 

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