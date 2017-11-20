«Роснефть» профинансирует изучение дельфинов

«Роснефть» профинансирует программу исследования черноморских дельфинов Института океанологии имени Петра Ширшова Российской академии наук (РАН). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Программа рассчитана на три года и предполагает полевые исследования, акустический и визуальный мониторинг, камеральную обработку полученных данных. Сколько будет выделено средств, не уточняется. Специалисты института в настоящее время составляют планы работ, к исследованиям рассчитывают приступить весной 2018 года.

Серьезные работы по изучению черноморских дельфинов не проводились с начала 1980-х годов. Институт океанологии РАН планирует возобновить исследования. «Это необходимо потому, что дельфины являются своеобразным индикатором общей экологической ситуации в акватории. Нужно собирать информацию о численности популяции, о путях миграции, образе жизни. Максимальную информацию нужно собрать и тогда мы будем иметь представление о состоянии Черного моря в целом», — сообщил научный сотрудник института Александр Агафонов 16 ноября на конференции по вопросам изучения акватории Черного моря.

В водах Черного моря обитает три вида морских млекопитающих — белобочка (обыкновенный дельфин), черноморская афалина и азовка. Точные данные о численности всех трех видов дельфинов в Черном море отсутствуют. Все три вида включены в красный список Международного союза охраны природы, а черноморская афалина и азовка занесены в Красную книгу РФ.

