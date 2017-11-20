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экономика
20/11/2017 10:16

«Роснефть» профинансирует изучение дельфинов

«Роснефть» профинансирует изучение дельфинов

«Роснефть» профинансирует программу исследования черноморских дельфинов Института океанологии имени Петра Ширшова Российской академии наук (РАН). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Программа рассчитана на три года и предполагает полевые исследования, акустический и визуальный мониторинг, камеральную обработку полученных данных. Сколько будет выделено средств, не уточняется. Специалисты института в настоящее время составляют планы работ, к исследованиям рассчитывают приступить весной 2018 года.

Серьезные работы по изучению черноморских дельфинов не проводились с начала 1980-х годов. Институт океанологии РАН планирует возобновить исследования. «Это необходимо потому, что дельфины являются своеобразным индикатором общей экологической ситуации в акватории. Нужно собирать информацию о численности популяции, о путях миграции, образе жизни. Максимальную информацию нужно собрать и тогда мы будем иметь представление о состоянии Черного моря в целом», — сообщил научный сотрудник института Александр Агафонов 16 ноября на конференции по вопросам изучения акватории Черного моря.

В водах Черного моря обитает три вида морских млекопитающих — белобочка (обыкновенный дельфин), черноморская афалина и азовка. Точные данные о численности всех трех видов дельфинов в Черном море отсутствуют. Все три вида включены в красный список Международного союза охраны природы, а черноморская афалина и азовка занесены в Красную книгу РФ.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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Кокорина сочли работоспособнее Месси

20/11/2017

 

Кокорина сочли работоспособнее Месси

 

Российский тренер Рашид Рахимов заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин выполняет больший объем работы, чем форвард «Барселоны» Лионель Месси. Специалист посчитал, что аргентинец освобожден от работы в обороне, в то время как в петербургском клубе от нее не освобожден никто.

 

 

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