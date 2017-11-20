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экономика
20/11/2017 10:48

Юрдепартамент «Аэрофлота» признали лучшим в СНГ

Юрдепартамент «Аэрофлота» признали лучшим в СНГ

Юридический департамент «Аэрофлота» победил в ежегодном конкурсе «Лучшие юридические департаменты — 2017» в номинации «Транспорт и логистика». Об этом говорится в пресс-релизе перевозчика, поступившем в «Ленту.ру».

По словам заместителя генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александровна, правовой блок не только добился значительного успеха в отстаивании интересов авиакомпании в судебных и государственных органах, но и активно способствовал принятию ряда законодательных инициатив, имеющих высокую общественную значимость. «Работа юристов Аэрофлота способствовала тому, что авиаперелеты станут более безопасными для пассажиров, а воздушные перевозки доступнее для населения нашей страны. Это остается стратегическим направлением деятельности Группы Аэрофлот», — добавил он.

В пятницу, 17 ноября, Госдума приняла пакет законов, позволяющих авиакомпаниям вести так называемые черный списки авиадебоширов. В парламенте отметили, что продвижению инициативы во многом способствовала настойчивая позиция «Аэрофлота», с которой глава компании Виталий Савельев обратился лично к президенту России Владимиру Путину.

В конце сентября вступили в силу изменения в Воздушный кодекс РФ о праве авиакомпаний вводить безбагажные тарифы. Законопроект также продвигался «Аэрофлотом».

Премия «Лучшие юридические департаменты — 2017» на протяжении двенадцати лет вручается лидерам отрасли за высочайший уровень профессионализма и выдающиеся достижения в области юриспруденции. Церемония награждения состоялась 17 ноября 2017 года. Организаторами конкурса выступили журнал «Корпоративный юрист» и медиагруппа Актион-МЦФЭР.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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20/11/2017

 

Кокорина сочли работоспособнее Месси

 

Российский тренер Рашид Рахимов заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин выполняет больший объем работы, чем форвард «Барселоны» Лионель Месси. Специалист посчитал, что аргентинец освобожден от работы в обороне, в то время как в петербургском клубе от нее не освобожден никто.

 

 

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