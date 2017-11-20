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экономика
20/11/2017 11:48

Бизнес объяснил претензии к Медведеву

Бизнес объяснил претензии к Медведеву

Глава «Опоры России» Александр Калинин объяснил претензии представителей бизнеса к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. По его словам, основная претензия заключается в том, что правительство фактически нарушает данное ранее обещание не повышать налоговую нагрузку. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2018 году российский бизнес ожидает рост налоговой нагрузки на 150 миллиардов рублей. Правительство, например, вводит новый утилизационный сбор (ставка 7 процентов), повышает сбор на колесные самоходные транспортные средства и прицепы (рост текущей ставки на 15 процентов). Вдобавок появятся ввозные таможенные пошлины на продукцию инвестиционного машиностроения.

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«Таким образом, мы видим, что примерно на 150 миллиардов рублей вырастет нагрузка, причем она вырастет для тех, кто купил или покупает оборудование, то есть на инвесторов. Это, конечно, приведет к снижению инвестиционной активности, потому что подорожает оборудование», — подчеркнул Калинин.

Он надеется, что поправки в бюджет на 2018 год будут внесены, а налоговая нагрузка на бизнес снизится. «Конечно, это нас беспокоит, поэтому мы обратились к президенту с просьбой не вводить утилизационный сбор и не индексировать сбор на колесные транспортные средства. Конечно, это будет тяжело сделать к третьему чтению, но, надеюсь, что мы будем услышаны», — заявил глава «Опоры России».

В понедельник, 20 ноября, стало известно, что представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой России», Торгово-промышленной палаты (ТПП) и «Опоры России» обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на правительство. В 2014 году президент России ввел мораторий на повышение налоговой нагрузки вплоть до конца 2018 года, бизнес настаивает, что правительство не выполняет поручение президента, пользуясь тем, что сборы и платежи формально за налоговую нагрузку не считаются.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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