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экономика
20/11/2017 12:16

Тинькофф Банк заставил чат-ботов работать вместо сотрудников

Тинькофф Банк заставил чат-ботов работать вместо сотрудников

Тинькофф Банк автоматизировал обработку примерно пятой части входящих запросов - теперь вместо сотрудников этим занимаются виртуальные собеседники. Об этом говорится в финансовом отчете компании, поступившем в «Ленту.ру».

Отмечается, что компания продолжает внедрять инновационные технологии в рабочие процессы, «стремясь к постоянному повышению операционной эффективности». «Например, использование технологии распознавания речи позволяет нам сэкономить около 720 часов рабочего времени сотрудников в месяц. Затраты сокращаются и благодаря использованию чат-ботов, которые дают возможность отреагировать на 20 процентов всех входящих запросов без необходимости привлекать специалистов», - говорится в документе.

В финотчете за 9 месяцев и третий квартал 2017 года также подтверждается прогноз прибыли по итогам года в 17 миллиардов рублей. В будущем году в компании рассчитывают увеличить ее до 24 миллиардов рублей.

За 9 месяцев текущего года чистая прибыль компании выросла на 73 процента, до 12,6 миллиарда рублей, объем кредитного портфеля увеличился на 27 процентов и составил 153,4 миллиарда рублей.

Тинькофф Банк — первый и единственный в России полностью онлайн-банк. Основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым. Банк обслуживающий свыше шести миллионов клиентов. Материнская компания банка — TCS Group Holding — торгуется на Лондонской фондовой бирже с октября 2013 года. По состоянию на 1 октября 2017 года банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 11,6 процента. Чистая прибыль TCS Group по МСФО по итогам 9 месяцев 2017 года составила 12,6 миллиарда рублей.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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