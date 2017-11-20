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экономика
20/11/2017 12:48

Путин изучит жалобы на Медведева

Путин изучит жалобы на Медведева

Президент России Владимир Путин ознакомится с письмом от представителей российского бизнеса, в котором они раскритиковали правительство за рост фискальной нагрузки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В любом случае оно будет рассматриваться. Вы знаете, что в целом, безусловно, президент достаточно часто и регулярно, что называется в режиме онлайн работает вместе с правительством, постоянная серия совещаний по экономическим вопросам», — сказал Песков.

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Он также отметил, что письмо отправили в пятницу, поэтому он не уверен, что экспертное управление ознакомилось с его содержанием. По словам Пескова, президент обязательно рассмотрит письмо, так как по таким вопросам работа главы государства и правительства «полностью синхронизирована».

О письме бизнесменов стало известно 20 ноября. Глава «Опоры России» Александр Калинин пояснил, что правительство наращивает формально неналоговую нагрузку (сборы и прочие платежи), из-за которых в 2018 году общая нагрузка на предпринимателей вырастет на 150 миллиардов рублей.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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Путин изучит жалобы на Медведева

20/11/2017

 

Путин изучит жалобы на Медведева

 

Президент России Владимир Путин ознакомится с письмом от представителей российского бизнеса, в котором они раскритиковали правительство за рост фискальной нагрузки. «В любом случае оно будет рассматриваться», — заверил Песков, отметив, что работа президента и правительства синхронизирована.

 

 

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