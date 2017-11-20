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экономика
20/11/2017 13:48

Антимонопольщики пригляделись к ценам на iPhone X

Антимонопольщики пригляделись к ценам на iPhone X

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась возбуждать дело о ценовом сговоре при продаже смартфонов iPhone X. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию ведомства.

«Антимонопольное ведомство сообщает, что на установление реселлерами (перепродавцы, от англ. resell — перепродавать — прим. «Ленты.ру») одинаковых розничных цен на старте продаж может оказывать влияние повышенный спрос на новые модели смартфонов, зачастую превышающий предложение», — отмечается в сообщении.

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00:06 — 3 ноября
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Почему все ненавидят iPhone X

Через некоторое время после выхода на рынок каждой новой модели смартфонов Apple iPhone степень дифференциации розничных цен возрастает, считают в ФАС. «Принимая во внимание, что Apple iPhone X 256 GB поступил в продажу на территории РФ 03.11.2017, в настоящий момент не представляется возможным сделать вывод о наличии либо отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства», — сказал представитель ведомства. В возбуждении дела отказано, добавил он.

Ранее ФАС приняло такое же решение по жалобе на цену другой модели — iPhone 8. Одинаковые цены на телефон продиктованы законом спроса и предложения, а не картельным сговором, подчеркнули в ведомстве.

Смартфоне iPhone X поступил в продажу 3 ноября более чем в 50 странах. В США он стоит от 999 долларов, в Германии — от 1149 евро, в России — от 80 тысяч рублей.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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20/11/2017

 

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Итальянская верфь Fincantieri представила проект 113-метровой суперъяхты Ganimede. В дизайне судна, разработанном миланской студией Hot Lab, использованы зооморфные элементы. В частности, очертания носовой части схожи с клювом хищной птицы. Будет ли построена яхта, неизвестно.

 

 

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