Антимонопольщики пригляделись к ценам на iPhone X

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась возбуждать дело о ценовом сговоре при продаже смартфонов iPhone X. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию ведомства.

«Антимонопольное ведомство сообщает, что на установление реселлерами (перепродавцы, от англ. resell — перепродавать — прим. «Ленты.ру») одинаковых розничных цен на старте продаж может оказывать влияние повышенный спрос на новые модели смартфонов, зачастую превышающий предложение», — отмечается в сообщении.

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Через некоторое время после выхода на рынок каждой новой модели смартфонов Apple iPhone степень дифференциации розничных цен возрастает, считают в ФАС. «Принимая во внимание, что Apple iPhone X 256 GB поступил в продажу на территории РФ 03.11.2017, в настоящий момент не представляется возможным сделать вывод о наличии либо отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства», — сказал представитель ведомства. В возбуждении дела отказано, добавил он.

Ранее ФАС приняло такое же решение по жалобе на цену другой модели — iPhone 8. Одинаковые цены на телефон продиктованы законом спроса и предложения, а не картельным сговором, подчеркнули в ведомстве.

Смартфоне iPhone X поступил в продажу 3 ноября более чем в 50 странах. В США он стоит от 999 долларов, в Германии — от 1149 евро, в России — от 80 тысяч рублей.