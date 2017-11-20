В России возродят производство микрофонов Маликова и Мэнсона

Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил льготный займ 359,7 миллиона рублей на производство российских микрофонов и наушников взамен импортных. Деньги выделят предприятию «Октава», сообщили «Ленте.ру» в ФРП.

1/1 1/1

В разное время с помощью техники «Октавы» записывались Дмитрий Маликов, Мэрилин Мэнсон, U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead и Валерий Меладзе. Также через микрофон этой компании Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!»

«Проект нацелен на значительное импортозамещение иностранной аудиотехники высококачественными моделями российского производства. Часть микрофонной продукции гарнитур и наушников будет экспортироваться в страны ЕС, Северной и Южной Америки», — рассказали в ФРП.

На средства фонда предприятие возобновит и модернизирует производство профессиональных микрофонов, гарнитур и наушников. Деньги пойдут на покупку современных токарных, фрезерных станков с числовым программным управлением, а также специфического оборудования для опытно-конструкторских работ в сфере акустики.

«Октава» — единственный российский производитель электроакустического оборудования.