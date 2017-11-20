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экономика
20/11/2017 18:00

Российскую экономику назвали бесперспективной

Российскую экономику назвали бесперспективной

Российскую экономику признали бесперспективной при сохранении текущих тенденций на нефтяном рынке и отсутствии структурных реформ. Об этом говорится в совместном докладе РАНХиГС и Института Гайдара, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Для российской экономики эта ситуация лишь повышает актуальность вывода о бесперспективности существующей энергосырьевой модели и беспочвенности ожиданий роста, который она якобы способна принести при благоприятном изменении конъюнктуры», — говорится в докладе. Эксперты пришли к выводу, что наблюдаемый в 2017 году рост ВВП является лишь коррекционным и восстановительным, а не системным.

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Что поможет России отказаться от нефти

По мнению специалистов, не стоит рассчитывать на рост российской экономики в 2018-м при дальнейшем отсутствии структурных реформ, высоких издержках и низкой эффективности. «Не дают оснований для оптимизма и оценки циклических факторов производства. Потребление домохозяйств по-прежнему остается на низком уровне, розничный товарооборот за три квартала вырос на 0,5 процента, потребление платных услуг — на 0,2 процента», — говорится в докладе. В нем отмечается, что отрасли, которые формируют две трети ВВП России остаются на неизменном уровне.

Рост экономики сейчас может быть достигнут только за счет пополнения товарно-материальных запасов, натурального потребления внутри домохозяйств и приезжих потребителей — туристов и имигрантов. Эксперты уверены, что далее этих факторов будет недостаточно. «Перечисленные факторы будут исчерпаны в текущем году и никак не могут обеспечить рост в 2018 году», — отмечается в документе.

С мнением РАНХиГС и Института Гайдара несогласны в Российской академии наук (РАН), где ранее предрекли российской экономике рекордный рост.

В конце октября сообщалось, что Россия получит дополнительный доход от нефти. Из-за роста нефтяных котировок бюджет страны может получить дополнительные 250 миллиардов рублей.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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