На Байконуре произошла авария

При заправке разгонного блока «Фрегат» на Байконуре возникла нештатная ситуация, связанная с работой одного из его клапанов. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-центра РКК «Энергия».

На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли специалисты госкорпорации «Роскосмос», РКК «Энергия» и разработчика разгонного блока — НПО имени С.А. Лавочкина. Экспертам предстоит установить причины аварии и предложить программу ее устранения. После необходимых работ будет дано заключение о возможности пуска в основную или резервную дату.

7 декабря «Фрегат» должен был вывести на орбиту спутник связи Angosat-1. Аппарат предназначен для обеспечения вещания на территории Анголы и всей Африки.

«Фрегат» используется в составе ракеты-носителя среднего и тяжелого классов для выведения космических аппаратов на опорную, геостационарную и геопереходную орбиты искусственного спутника Земли.