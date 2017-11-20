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наука и техника
20/11/2017 09:16

На Байконуре произошла авария

На Байконуре произошла авария

При заправке разгонного блока «Фрегат» на Байконуре возникла нештатная ситуация, связанная с работой одного из его клапанов. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-центра РКК «Энергия».

На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли специалисты госкорпорации «Роскосмос», РКК «Энергия» и разработчика разгонного блока — НПО имени С.А. Лавочкина. Экспертам предстоит установить причины аварии и предложить программу ее устранения. После необходимых работ будет дано заключение о возможности пуска в основную или резервную дату.

7 декабря «Фрегат» должен был вывести на орбиту спутник связи Angosat-1. Аппарат предназначен для обеспечения вещания на территории Анголы и всей Африки.

«Фрегат» используется в составе ракеты-носителя среднего и тяжелого классов для выведения космических аппаратов на опорную, геостационарную и геопереходную орбиты искусственного спутника Земли.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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Золотую корону Наполеона начали продавать по частям

20/11/2017

 

Золотую корону Наполеона начали продавать по частям

 

Золотой лавровый лист, извлеченный из короны Наполеона Бонапарта, продали на аукционе в Париже 19 ноября за 625 тысяч евро. Финальная стоимость элемента короны намного превысила предположения аукционного дома Osenat. В головном уборе осталось еще пять таких же золотых листов.

 

 

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