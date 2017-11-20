Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Антимонопольщики пригляделись к ценам на iPhone X Антимонопольщики пригляделись к ценам на iPhone X Освобожденный от «Исламского государства» Абу-Камаль остался рассадником боевиков Освобожденный от «Исламского государства» Абу-Камаль... Во Франции мусульманам запретят молиться на улицах Во Франции мусульманам запретят молиться на улицах ФИФА опровергла связь российских футболистов с системой допинга ФИФА опровергла связь российских футболистов с системой... Британец украл 53 телефона на рок-концерте Британец украл 53 телефона на рок-концерте
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
наука и техника
20/11/2017 13:16

Названа причина чернобыльской катастрофы

Названа причина чернобыльской катастрофы

Шведские ученые пришли к выводу, что во время аварии на Чернобыльской АЭС произошел слабый ядерный взрыв. Специалисты проанализировали состав изотопов ксенона в образцах, взятых на череповецкой фабрике по сжижению воздуха, и смоделировали метеорологические условия распространения продуктов ядерной реакции. Статья исследователей опубликована в журнале Nuclear Technology.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года в 01:23. Очевидцы утверждают, что четвертый энергоблок АЭС был разрушен двумя взрывами, причем второй, самый мощный, случился через несколько секунд после первого. Считается, что аварийная ситуация возникла из-за разрыва труб в системе охлаждения, вызванного быстрым испарением воды. После этого вода или пар начали реагировать с цирконием в тепловыделяющих элементах, что привело к образованию большого количества водорода и его взрыву.

Материалы по теме
00:01 — 24 октября 2016
Ядрена мать
США совершили революцию в области термоядерного синтеза

Шведские ученые считают, что взрыв реактора произошел по другой причине. Они предположили, что во время запланированной остановки реактора возникли неполадки в системе управления ядерной реакцией, в результате чего в активной зоне значительно повысилось количество тепловых нейтронов. Локальные ядерные взрывы привели к мощным выбросам продуктов деления, которые выбили защитные крышки в верхней части каналов реактора, прорвали крышу и ушли в атмосферу.

В пользу этой гипотезы говорит то, что спустя несколько дней после катастрофы ученые радиевого института имени Хлопина обнаружили радиоактивные изотопы ксенона во фракциях благородных газов, полученных на череповецкой фабрике, где производились жидкий азот и кислород. Среднее соотношение активности 133Xe/133mXe равнялось 44,5 ± 5,5. Это, по мнению шведских исследователей, объясняется тем, что над территорией Череповца прошло облако из продуктов ядерного взрыва мощностью 75 тонн в тротиловом эквиваленте, произошедшего на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, результаты моделирования метеорологических условий над западной частью СССР в течение нескольких дней после аварии показали, что наблюдаемое на череповецкой фабрике соотношение изотопов возможно только в том случае, если выброшенный ксенон поднялся на высоту 2,5-3 километра. Такая картина соответствует последствиям ядерного взрыва.


 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Крупнейшее в мире воздушное судно сдулось и снова упало

Крупнейшее в мире воздушное судно сдулось и снова упало

Крупнейшее в мире воздушное судно Airlander 10 рухнуло на поле в английском графстве Бедфордшир. По предварительной информации, летательный аппарат оторвался от причальной мачты, после чего...
 

Названы продукты для идеального сна

Названы продукты для идеального сна

В готовящемся к выходу в печать выпуске National Geographic Food перечислены основные продукты, способствующие крепкому сну. Издание рекомендует употреблять в течение дня пищу, богатую магнием...
 

Китай назвал сроки запуска аналога советского «Бурана»

Китай назвал сроки запуска аналога советского «Бурана»

Китай запланировал первый запуск многоразового космического корабля на 2020 год. Созданием аппарата занимается корпорация China Aerospace Science and Technology Corporation. Корабль будет...
 

Найдена причина быстрого похудения

Найдена причина быстрого похудения

Американские ученые нашли эффективный способ быстрого похудения тучных людей, как правило страдающих сахарным диабетом второго типа. Исследование опубликовано в Cell Metabolism. Специалисты...
 

Найдена смертельная опасность космического полета

Найдена смертельная опасность космического полета

Американские, немецкие и китайские ученые выявили новую опасность долговременного пребывания в космосе. Продолжительное нахождение в условиях микрогравитации приводит к необратимым изменениям...
 

Названа спасающая от неизбежной инвалидности диета

Названа спасающая от неизбежной инвалидности диета

Индийские исследователи опубликовали список продуктов, которые останавливают развитие ревматоидного артрита — хронического аутоиммунного заболевания, ведущего при отсутствии лечения к...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 20/11/2017 ::

 

 

Румынские футболисты забили сопернику 26 мячей Румынские футболисты забили сопернику 26 мячей     Названа причина чернобыльской катастрофы Названа причина чернобыльской катастрофы     Путин изучит жалобы на Медведева Путин изучит жалобы на Медведева
последняя новость  
 

 

Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты

20/11/2017

 

Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты

 

Итальянская верфь Fincantieri представила проект 113-метровой суперъяхты Ganimede. В дизайне судна, разработанном миланской студией Hot Lab, использованы зооморфные элементы. В частности, очертания носовой части схожи с клювом хищной птицы. Будет ли построена яхта, неизвестно.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 