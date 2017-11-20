В Крыму засекли корабль-невидимку НАТО

Станция слежения Черноморского флота обнаружила французский фрегат La Fayette, построенный с использованием стелс-технологии, сообщил РИА Новости источник в в силовых структурах Крыма.

«Распиаренная стелс-технология споткнулась при столкновении с российской радиоэлектронной промышленностью. Фрегат La Fayette еще при прохождении Босфора "засветился" на мониторах радиотехнических служб Черноморского флота», — сказал источник.

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Собеседник отметил, что российские радары способны обнаруживать подобные корабли за сотни километров. В настоящее время радары и корабль наблюдения отслеживают La Fayette. Фрегат направляется, предположительно, к берегам Грузии.

La Fayette предназначен для действий в кризисных регионах, корабль несет несколько ракет и вертолет Panther. До этого французский боевой корабль несколько раз входил в Черное море. Последний раз — в марте 2017 года, когда он принял участие в совместных с ВМС Румынии учениях НАТО.