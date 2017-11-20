Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Фанаты выдумали мрачную теорию о тюрьме для диснеевской принцессы Фанаты выдумали мрачную теорию о тюрьме для диснеевской... Провал в системе образования раскрыт одной фразой российского школьника Провал в системе образования раскрыт одной фразой... В Крыму засекли корабль-невидимку НАТО В Крыму засекли корабль-невидимку НАТО За голову индийской актрисы предложили 1,5 миллиона долларов За голову индийской актрисы предложили 1,5 миллиона долларов Арабский мальчик купил автомобильный номер за 400 тысяч долларов Арабский мальчик купил автомобильный номер за 400 тысяч...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
наука и техника
20/11/2017 15:16

В Крыму засекли корабль-невидимку НАТО

В Крыму засекли корабль-невидимку НАТО

Станция слежения Черноморского флота обнаружила французский фрегат La Fayette, построенный с использованием стелс-технологии, сообщил РИА Новости источник в в силовых структурах Крыма.

«Распиаренная стелс-технология споткнулась при столкновении с российской радиоэлектронной промышленностью. Фрегат La Fayette еще при прохождении Босфора "засветился" на мониторах радиотехнических служб Черноморского флота», — сказал источник.

Материалы по теме
00:01 — Сегодня
Абсолютное возмездие
Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне

Собеседник отметил, что российские радары способны обнаруживать подобные корабли за сотни километров. В настоящее время радары и корабль наблюдения отслеживают La Fayette. Фрегат направляется, предположительно, к берегам Грузии.

La Fayette предназначен для действий в кризисных регионах, корабль несет несколько ракет и вертолет Panther. До этого французский боевой корабль несколько раз входил в Черное море. Последний раз — в марте 2017 года, когда он принял участие в совместных с ВМС Румынии учениях НАТО.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

На Байконуре произошла авария

На Байконуре произошла авария

При заправке разгонного блока «Фрегат» на Байконуре возникла нештатная ситуация, связанная с работой одного из его клапанов. На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли...
 

«Железный человек» развил рекордную скорость

«Железный человек» развил рекордную скорость

Глава компании Gravity Industries Ричард Браунинг официально попал в Книгу рекордов Гиннесса, развив при помощи костюма «Железный человек» скорость 51,5 километра в час, сообщает Sky News....
 

Apple признала проблемы с экраном iPhone X

Apple признала проблемы с экраном iPhone X

Корпорация Apple признала наличие проблем с сенсором экрана iPhone X, из-за которых смартфон не реагирует на нажатия при холодной погоде. Компания планирует в скором времени исправить этот...
 

IBM объявила о новой вехе в создании квантового компьютера

IBM объявила о новой вехе в создании квантового компьютера

Корпорация сообщила о создании работающего прототипа квантового компьютера мощностью 50 квантовых битов. Кроме того, IBM анонсировала доступ к 20-кубитным вычислениям через свой облачный...
 

Россию обвинили во всплеске радиации в Европе

Россию обвинили во всплеске радиации в Европе

В повышении уровня изотопа рутений-106 в Центральной и Западной Европе виновата Россия. К такому выводу пришли эксперты французского Института радиозащиты и ядерной безопасности. Радиоактивное...
 

Зафиксировано мощнейшее столкновение галактик

Зафиксировано мощнейшее столкновение галактик

Международный коллектив астрономов обнаружил свидетельства мощнейшего из известных науке столкновения галактик. Формирующаяся эллиптическая ADFS-27 расположена на расстоянии 12,7 миллиарда...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 20/11/2017 ::

 

 

Миллионер Погребняк нашел ночлег на «Зенит-Арене» Миллионер Погребняк нашел ночлег на «Зенит-Арене»     В Германии сообщили о крупнейшем со времен Гитлера кризисе В Германии сообщили о крупнейшем со времен Гитлера кризисе     Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты
последняя новость  
 

 

Фанаты выдумали мрачную теорию о тюрьме для диснеевской принцессы

20/11/2017

 

Фанаты выдумали мрачную теорию о тюрьме для диснеевской принцессы

 

Пользователи сети придумали новую мрачную теорию о диснеевском мультфильме «Холодное сердце». Посетитель ресурса Imgur решил, что кандалы для принцессы Эльзы сделали ее родители. Он объяснил, что только отец и мать знали о магических способностях девушки и могли изготовить наручники для их...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 