Раскрыты планы США втянуть СССР в войну

В 1962 году власти США рассматривали возможность втянуть СССР в войну путем создания копий или приобретения советских самолетов, которые бы инсценировали нападение на американскую или союзническую базу. На материалы Национального архива США, касающиеся дела об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди, обратило внимание The Daily Caller.

В опубликованном отчете сообщается о встрече, прошедшей 22 марта 1962 года. На ней обсуждался «вопрос, поднятый генеральным прокурором [Робертом Кеннеди], о возможности США изготовить или приобрести [копии] советских самолетов».

Инсценированное нападение США планировали использовать в качестве повода для развязывания войны с СССР.

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В обсуждении принимали участие генпрокурор, его брат (президент Джон Кеннеди), госсекретарь Дин Раск, директор ЦРУ Джон Маккоун, помощник президента США по национальной безопасности Макджордж Банди и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Лайман Лемнитцер.

Издание отмечает, что о возможности использовать копии советских самолетов для инценировки нападения на объекты США и союзников рассказал еще в 2001 году историк Роберт Даллек. В своей книге «Джон Кеннеди. Незаконченная жизнь. 1917-1963» ученый сообщал, что подобная идея возникла впервые у директора ЦРУ Маккоуна.