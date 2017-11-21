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наука и техника
20/11/2017 21:16

Земле предрекли замедление вращения и крупные катаклизмы

Земле предрекли замедление вращения и крупные катаклизмы

Ученые из США связали участившиеся крупные землетрясения с замедлением вращения Земли. Исследование представлено на ежегодной встрече Американского геологического общества, сообщает The Guardian.

В частности, в 2018 году продолжительность суток сократится в среднем на миллисекунду, однако это достаточно для того, чтобы спровоцировать сейсмическую активность, особенно в сильно населенных тропических регионах. По прогнозам экспертов, в 2018 году стоит ожидать до 20 крупных землетрясений.

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00:02 — 25 апреля 2016
Глубокое проникновение
Почему ядро Земли моложе ее коры

К подобным выводам авторы пришли, обнаружив связь между уменьшением частоты вращения планеты (с 1900 года) и масштабными колебаниями земной коры магнитудой 7 и выше.

Специалисты заметили, что во время замедления вращения планеты число крупных землетрясений в среднем увеличивалось в два раза, примерно с 15 до 30 сейсмических событий. Всего геофизики обнаружили пять периодов с сильными подземными толчками, каждый из этих периодов длился около пяти лет.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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Земле предрекли замедление вращения и крупные катаклизмы

20/11/2017

 

Земле предрекли замедление вращения и крупные катаклизмы

 

Ученые из США связали рост частоты возникновения крупных землетрясения с замедлением вращения Земли. Исследование представлено на ежегодной встрече Американского геологического общества. В 2018 году продолжительность суток сократится в среднем на миллисекунду, тогда же стоит ожидать до 20...

 

 

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