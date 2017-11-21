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20/11/2017
Земле предрекли замедление вращения и крупные катаклизмы
Ученые из США связали рост частоты возникновения крупных землетрясения с замедлением вращения Земли. Исследование представлено на ежегодной встрече Американского геологического общества. В 2018 году продолжительность суток сократится в среднем на миллисекунду, тогда же стоит ожидать до 20...
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