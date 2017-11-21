Работу российского беспилотника в Сирии показали на видео

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21/11/2017
Чехи займутся производством электромобилей
Чешская автомобильная марка Skoda планирует наладить на заводе в Млада-Болеславе производство электрических автомобилей. Первая серийная электрическая модель бренда с гибридной силовой установкой будет выпущена в 2019 году. Производство автомобиля будет налажено на заводе в Квасинах.
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