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наука и техника
21/11/2017 02:16

Работу российского беспилотника в Сирии показали на видео

Работу российского беспилотника в Сирии показали на видео

Работа российского беспилотного летательного аппарата по обеспечению целеуказания в Сирии попала на видео. На выложенный в сеть ролик обратил внимание военный блог bmpd, который ведут сотрудники российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

Эксперты отмечают, что неустановленный беспилотник использует лазерный целеуказатель-дальномер. Предположительно, указание обеспечивается для 152-миллиметровых управляемых артиллерийских снарядов. Видео снято в районе города Абу-Камаль, считавшегося до недавнего времени последним оплотом боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии.

19 ноября Reuters сообщал, что сирийской армии и ее союзникам удалось вернуть контроль над Абу-Камалем, расположенным в провинции Дейр-эз-Зор. Впервые сирийские власти объявили о том, что выбили ИГ из города, 8 ноября. Однако позднее появились свидетельства того, что его штурм еще даже не начинался.

 

Оригинал (на 21/11/2017): lenta.ru

 

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21/11/2017

 

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