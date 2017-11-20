20/11/2017 04:32 Литовские футболисты сыграли в пас с корчившимся от боли одноклубником СЭ Футбол / Twitter Защитник футбольного клуба «Жальгирис» Лука Перич в матче чемпионата Литвы против «Судувы» отдал передачу одноклубнику Мамаду Мбоджу, лежавшему на поле. Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте «Спорт-Экспресса». Мбоджу получил травму, столкнувшись с игроком соперника. Это не помешало Перичу и другим игрокам «Жальгириса» активно задействовать партнера. Матч завершился победой «Судувы» со счетом 3:0. Команда лидирует в чемпионате, имея в активе 71 очко. «Жальгирис» расположился на втором месте с 67 очками. Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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