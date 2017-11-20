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спорт
20/11/2017 05:48

Дзюба в третий раз за сезон променял интервью на пирожки

Дзюба в третий раз за сезон променял интервью на пирожки
Daria Tuboltseva / Twitter

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Тосно» в матче 17-го тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) не захотел общаться с представителями прессы. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Дарьи Тубольцевой.

«Пирожки, пирожки, ребята», — отшутился проходящий мимо журналистов футболист.

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Дзюба уже использовал эту фразу после поражения в матче 1/16 финала Кубка России от санкт-петербургского «Динамо» и после победы в матче второго тура группового этапа Лиги Европы над «Реалом Сосьедад». Форвард повторяет отговорку бывшего одноклубника Александра Рязанцева, которую тот использовал в 2012 году после поражения «Рубина» во встрече с «Амкаром». Не желая общаться с журналистами в микст-зоне, Рязанцев сказал им: «Извините, пирожки». Полузащитник покинул стадион, а его фраза стала мемом.

«Зенит» разгромил «Тосно» со счетом 5:0 и сократил отставание от лидера чемпионата «Локомотива» до трех очков.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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Дзюба в третий раз за сезон променял интервью на пирожки

20/11/2017

 

Дзюба в третий раз за сезон променял интервью на пирожки

 

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Тосно» в матче 17-го тура российской футбольной ремьер-лиги (РФПЛ) не захотел общаться с представителями прессы. «Пирожки, пирожки, ребята», — отшутился проходящий мимо журналистов 29-летний футболист.

 

 

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