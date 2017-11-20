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спорт
20/11/2017 07:32

Игрок клуба НХЛ потерял сознание после толчка соперника

Игрок клуба НХЛ потерял сознание после толчка соперника
Видео: SPORTSNET / YouTube

Нападающий «Оттавы Сенаторс» Марк Боровецки потерял сознание после силового приема защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендона Смита в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видеозапись появилась на YouTube-канале SPORTSNET.

В середине третьего периода Смит попытался прервать проход Боровецки по левому флангу и толкнул его на борт, в результате чего форвард ударился головой и потерял сознание. После этого между игроками обеих команд завязалась драка. Судьи удалили Смита до конца матча, а Боровецки при помощи врачей и партнеров укатился в раздевалку.

Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 3:0.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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