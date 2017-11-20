20/11/2017 07:32 Игрок клуба НХЛ потерял сознание после толчка соперника Видео: SPORTSNET / YouTube Нападающий «Оттавы Сенаторс» Марк Боровецки потерял сознание после силового приема защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендона Смита в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видеозапись появилась на YouTube-канале SPORTSNET. В середине третьего периода Смит попытался прервать проход Боровецки по левому флангу и толкнул его на борт, в результате чего форвард ударился головой и потерял сознание. После этого между игроками обеих команд завязалась драка. Судьи удалили Смита до конца матча, а Боровецки при помощи врачей и партнеров укатился в раздевалку. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 3:0. Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

просим Вас сообщить об этом по адресу