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спорт
20/11/2017 09:00

«Реал» нашел замену Зидану

«Реал» нашел замену Зидану

Мадридский «Реал» заменит главного тренера Зинедина Зидана на наставника сборной Германии Йоахима Лева, если француз покинет свой пост. Об этом сообщает испанское издание Don Balon.

По информации источника, руководство мадридцев обеспокоено низкими результатами команды. Президент «Реала» Флорентино Перес по-прежнему доверяет французскому тренеру, но уже определился с заменой на случай его отставки.

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Зидан возглавил клуб в январе 2016 года. С тех пор ему удалось выиграть чемпионат и Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира, а также по два раза победить в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. В сезоне-2017/2018 «Реал» идет на третьем месте в первенстве Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 10 очков.

Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством бундестим в 2014-м году победила на чемпионате мира.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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