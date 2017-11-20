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спорт
20/11/2017 09:32

Умерла бывшая первая ракетка мира

Умерла бывшая первая ракетка мира

Чешская теннисистка Яна Новотна умерла в возрасте 49 лет. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной федерации (WTA).

Спортсменка скончалась 19 ноября в Чехии от рака, с которым она боролась в течение нескольких лет.

За свою жизнь теннисистка одержала победы на 24 турнирах в одиночном разряде, в том числе — на Уимблдоне-1998. На ее счету еще 76 побед в парном разряде. Новотна — двукратный серебряный призер Олимпийских игр в парах (1988-й и 1996 год), также она завоевала бронзу в одиночных соревнования (1996-й).

Чешка занимала первое место рейтинге WTA в парном разряде и второе — в одиночном.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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Золотую корону Наполеона начали продавать по частям

20/11/2017

 

Золотую корону Наполеона начали продавать по частям

 

Золотой лавровый лист, извлеченный из короны Наполеона Бонапарта, продали на аукционе в Париже 19 ноября за 625 тысяч евро. Финальная стоимость элемента короны намного превысила предположения аукционного дома Osenat. В головном уборе осталось еще пять таких же золотых листов.

 

 

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