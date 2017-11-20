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спорт
20/11/2017 10:48

Кокорина сочли работоспособнее Месси

Кокорина сочли работоспособнее Месси

Российский тренер Рашид Рахимов заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин выполняет больший объем работы, чем форвард «Барселоны» Лионель Месси. Слова специалиста приводит «Спорт уик-энд».

«Месси не выполняет такой объем работы, какой сейчас выполняет Кокорин. Аргентинец от нее освобожден, знает, какую ему позицию занимать, знает, когда нужно взорваться. По игре "Зенита" мы видим, что от оборонительной работы не освобожден никто. Все отрабатывают в обороне», — посчитал Рахимов.

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00:01 — 1 октября
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Кокорин в матче с «Тосно» прервал четырехматчевую безголевую серию в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Он отличился на 70-й минуте и довел число забитых мячей в рамках турнира до девяти. Всего на его счету 17 голов в 29 матчах в сезоне-2017/2018.

Месси отличился 21 раз в 23 встречах за «Барселону» в нынешнем сезоне. Всего за карьеру он в 655 матчах забил 551 гол. Аргентинец — пятикратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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Кокорина сочли работоспособнее Месси

20/11/2017

 

Кокорина сочли работоспособнее Месси

 

Российский тренер Рашид Рахимов заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин выполняет больший объем работы, чем форвард «Барселоны» Лионель Месси. Специалист посчитал, что аргентинец освобожден от работы в обороне, в то время как в петербургском клубе от нее не освобожден никто.

 

 

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