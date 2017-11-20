Тренер рассказал о жизни Федора Емельяненко при мясокомбинате

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20/11/2017
Путин изучит жалобы на Медведева
Президент России Владимир Путин ознакомится с письмом от представителей российского бизнеса, в котором они раскритиковали правительство за рост фискальной нагрузки. «В любом случае оно будет рассматриваться», — заверил Песков, отметив, что работа президента и правительства синхронизирована.
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