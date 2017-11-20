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спорт
20/11/2017 12:00

Тренер рассказал о жизни Федора Емельяненко при мясокомбинате

Тренер рассказал о жизни Федора Емельяненко при мясокомбинате

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в начале своей карьеры жил в общежитии мясокомбината. Об этом рассказал бывший тренер команды Russian Top Team Николай Питьков, за которую выступал спортсмен. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам Питькова, Емельяненко при первой встрече выглядел потерянным и подавленным, потому что «не знал, куда ему прибиться».

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«Видя эту подавленность, мы постарались создать ему нормальные условия — ну, в тот момент мы считали, что это нормальные условия: жилье, питание, какие-то денежки, подъемные, чтобы человек мог содержать семью. У нас было общежитие от мясокомбината — и в одной комнате там жили Андрей Былдин (боксер, другой член Russian Top Team — прим. «Ленты.ру») и Федор. Питались там же, на мясокомбинате — у них был паек хороший, ведь ребята они крепкие и ели с аппетитом», — рассказал тренер.

Емельяненко выступал за Russian Top Team до 2003 года и жил в Туле. В это время он выступал в организациях RINGS и Pride. Затем он перешел в команду Red Devil Fighting Team. В настоящий момент боец выступает в чемпионате Bellator. В своем последнем поединке он проиграл американцу Мэтту Митриону техническим нокаутом. Всего российский спортсмен провел 41 бой, одержал 36 побед и потерпел пять поражений.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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