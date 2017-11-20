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спорт
20/11/2017 13:16

Румынские футболисты забили сопернику 26 мячей

Румынские футболисты забили сопернику 26 мячей

Румынский футбольный клуб «Академия Рапид» разгромил «Венус 1914» в матче четвертого по силе дивизиона чемпионата страны со счетом 26:1. Видеозапись опубликована на YouTube-канале VISINIU ro.

В первом тайме футболисты «Рапида» отличились девять раз, во второй половине встречи они забили сопернику еще 17 мячей. В концовке «Венус 1914» сумел размочить счет.

Обе команды выступают в лиге Бухареста, «Академия» лидирует в турнирной таблице. На счету команды есть победы с разницей в 8-10 голов. «Венус 1914» замыкает турнирную таблицу, за 13 встреч команда пропустила 115 и забила 12 мячей.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты

20/11/2017

 

Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты

 

Итальянская верфь Fincantieri представила проект 113-метровой суперъяхты Ganimede. В дизайне судна, разработанном миланской студией Hot Lab, использованы зооморфные элементы. В частности, очертания носовой части схожи с клювом хищной птицы. Будет ли построена яхта, неизвестно.

 

 

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