Румынские футболисты забили сопернику 26 мячей

Румынский футбольный клуб «Академия Рапид» разгромил «Венус 1914» в матче четвертого по силе дивизиона чемпионата страны со счетом 26:1. Видеозапись опубликована на YouTube-канале VISINIU ro.

В первом тайме футболисты «Рапида» отличились девять раз, во второй половине встречи они забили сопернику еще 17 мячей. В концовке «Венус 1914» сумел размочить счет.

Обе команды выступают в лиге Бухареста, «Академия» лидирует в турнирной таблице. На счету команды есть победы с разницей в 8-10 голов. «Венус 1914» замыкает турнирную таблицу, за 13 встреч команда пропустила 115 и забила 12 мячей.