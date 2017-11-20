ФИФА опровергла связь российских футболистов с системой допинга

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20/11/2017
Итальянцы представили концепт зооморфной суперъяхты
Итальянская верфь Fincantieri представила проект 113-метровой суперъяхты Ganimede. В дизайне судна, разработанном миланской студией Hot Lab, использованы зооморфные элементы. В частности, очертания носовой части схожи с клювом хищной птицы. Будет ли построена яхта, неизвестно.
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