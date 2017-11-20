Миллионер Погребняк нашел ночлег на «Зенит-Арене»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Павел Погребняк, выступающий в настоящее время за московское «Динамо», рассказал о желании ночевать на «Зенит-Арене». Слова спортсмена приводятся в Twitter-аккаунте стадиона.

«Ну, не знаю, мне кажется, я бы ночевал здесь», — ответил футболист на просьбу оценить новый стадион «Зенита».

17 ноября Погребняк забил гол впервые с октября 2015 года. Он оформил дубль в матче молодежного первенства России с грозненским «Ахматом». Россиянин выступает за «Динамо» с августа 2015-го. По условиям контракта он зарабатывает 2,5 миллиона евро в год.

За «Зенит» форвард выступал с 2007-го по 2009 год. В составе команды он стал чемпионом России.

«Зенит-Арену» сдали в эксплуатацию в декабре 2016-го. Она возводилась с 2007 года, с тех пор общая стоимость работ неоднократно увеличивалась и в итоге приблизилась к 50 миллиардам рублей.