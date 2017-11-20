В Госдуме решили запретить хоккеистам участвовать в Олимпиадах

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20/11/2017
Фанаты выдумали мрачную теорию о тюрьме для диснеевской принцессы
Пользователи сети придумали новую мрачную теорию о диснеевском мультфильме «Холодное сердце». Посетитель ресурса Imgur решил, что кандалы для принцессы Эльзы сделали ее родители. Он объяснил, что только отец и мать знали о магических способностях девушки и могли изготовить наручники для их...
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