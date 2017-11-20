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спорт
20/11/2017 16:00

В Госдуме решили запретить хоккеистам участвовать в Олимпиадах

В Госдуме решили запретить хоккеистам участвовать в Олимпиадах

Госдума начала разработку законопроекта, дающего право Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) не отпускать игроков на Олимпийские игры. Об этом рассказал глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев. Его слова приводит «Коммерсантъ».

«НХЛ не пускает хоккеистов на Олимпийские игры, в том числе и наших, это не хорошо, наверное. Как вы считаете, у нас есть своя КХЛ... Должна она обладать правом не пускать и американцев, и канадцев, и других хоккеистов на Олимпийские игры, обладать теми же правами, что и НХЛ? Просто мы работаем над этим законопроектом», — сказал Дегтярев.

По словам депутата, примерно три четверти участников Всероссийского молодежного форума Госдумы поддержали эту идею.

В апреле Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась отпускать игроков на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане и составила календарь без перерыва на Игры. Это случилось из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК) отказался компенсировать НХЛ финансовые потери от участия игроков в ОИ.

 

Оригинал (на 20/11/2017): lenta.ru

 

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